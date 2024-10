No es ningún secreto que Netflix es una de las plataformas de streaming que más éxito continúa cosechando en todo el mundo. Esto no es producto de la casualidad, puesto que siempre sabe cómo sorprender a todos y cada uno de sus suscriptores, a través de un amplio catálogo de películas, series y documentales que no dejan absolutamente indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo encontramos en Sweet Bobby: La pesadilla de una identidad falsa. Se trata de un documental basado en la historia de Kirat Assi, una mujer británica de origen indio que trabajaba como locutora de radio en la ciudad de Londres. Ella fue víctima de uno de los casos de catfishing más prolongados y complejos que se recuerdan. Pero, ¿qué es exactamente el catfishing? Se trata de una forma de engaño en Internet, en la que una persona crea una identidad falsa en redes sociales con el objetivo de seducir a una persona.

Y lo hace con fines tanto emocionales como financieros. Este término tan peculiar viene de un documental que vio la luz en 2010 y que lleva por título Catfish. En él se documenta un caso real de este tipo de engaño tan peculiar y cada vez más utilizado. Las víctimas de catfishing llegan a creer que están manteniendo una relación sentimental real con una persona que, en realidad, se trata de un perfil falso. Durante todo ese periodo de tiempo son manipuladas, hasta tal punto que llega a haber gravísimas consecuencias psicológicas y hasta económicas. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Kirat Assi, protagonista del documental Sweet Bobby: La pesadilla de una identidad falsa que ha visto la luz en la conocida plataforma Netflix. Ella conoció a un chico, Bobby, a través de redes sociales. La realidad es que él no existía, ni mucho menos, de la forma en la que imaginaba.

La historia tras Kirat Assi, protagonista de Sweet Bobby

Todo ocurrió en 2009. Por aquel entonces, Kirat Assi era una exitosa y reconocida publicista británica. En un momento dado, recibió una petición de amistad en Facebook de un tal Bobby. Era un joven cardiólogo al que no conocía pero que, tras unas cuantas conversaciones, se dio cuenta de que tenía varios puntos en común.

Desde ese preciso instante y durante prácticamente 9 años, los dos estuvieron hablando sin parar. Tanto es así que Kirat Assi se enamoró perdidamente de Bobby. Aun así, jamás dieron el paso de conocerse personalmente. A pesar de que ella insistía, el supuesto joven cardiólogo no dejaba de poner excusas. Y no solamente eso, sino que le habían sucedido numerosas cuestiones un tanto impactantes. No solamente había sufrido un derrame cerebral sino que, incluso, llegó a confesar a Kirat que formaba parte del programa de protección de testigos. ¡Cosas verdaderamente surrealistas!

Tras 9 años hablando, finalmente dieron el paso de conocerse en persona. Fue entonces cuando Kirat Assi se quedó verdaderamente impactada al saber que, durante todo este tiempo, no estuvo hablando con Bobby sino su prima, Simran. Ella ha estado engañando a alguien de su propia sangre durante una larga temporada. ¡No daba crédito! A pesar de que sí existía ese tal Bobby, no era con él con quien tenía esas infinitas conversaciones. La realidad es que habían suplantado su identidad.

Cuatro años después de conocer toda la verdad, Kirat Assi ha dado el paso de contar toda su historia: «Para la gente que todavía pueda pensar que soy estúpida, está bien, se les permite tener su opinión», reconoció en una entrevista con la BBC. Y añadió: «Soy yo quien se ha puesto en la línea de fuego y espero que otros se animen a dar el paso».

Respecto a por qué su prima fue capaz de hacer algo así, Kirat reconoció que nunca llegó a saber el verdadero motivo. A pesar de todo, sí que salió victoriosa en la demanda interpuso en su contra: «Creo que hace tiempo que me di por vencida. El grado al que llegó esa persona nunca lo podrás justificar. No puedo entender por qué no paraste… ¿Qué te daba placer al escuchar a alguien sufrir?».