Quién es Feid: su edad, su pareja y por qué le llaman "Ferxxo"

Feid o Ferxxo, no importa cual de los dos nombres te suene más, ambos son sinónimos de éxito. Durante los últimos años su música ha liderado los principales charts musicales a nivel global, demostrando una vez más el enorme talento que nace en tierras colombianas.

Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid, es un cantante, compositor y productor discográfico. Nacido el 19 de agosto de 1992 en Medellín (Colombia), siempre sintió una fuerte conexión con el mundo de la música. Debido a ello, decidió asentar las bases y estudió en la Universidad de Antioquia, donde aprendió a tocar piano, guitarra y clarinete.

Su carrera profesional

Fue a partir de 2010 cuando la vida de Salomón Villada Hoyos comenzó a dar un giro de 180 grados. A la luz salieron las primera composiciones del colombiano, las cuales fueron presentadas bajo los títulos de Cómo duele, Prepárate, junto a Landa Freak, Báilame y No es casualidad.

Como compositor ha sido una de las mentes maestras de temas como Ginza, de J Balvin, el cual coescribió junto a Balvin, Sky Rompiendo, Bull Nene y Mosty. Tras el éxito arrollador del single, el colombiano apostó por comenzar en septiembre de 2016 su carrera como artista en solitario. Un primer paso que realizó lanzando el sencillo Morena.

El primer álbum de estudio de Feid llegó en el 2017 y fue presentado bajo el título de Así como suena bajo. Lejos de quedarse de brazos cruzados, el cantante estrenó su segundo álbum de estudio, 19, el cual fue certificado con disco platino por la Certificación Fonográfica Centroamericana y nominado en los Premios Grammy Latinos.

Poco a poco, y con el paso del tiempo, el nombre de Feid comenzó a ganar popularidad entre el público. Y no solo el suyo, sino también el de su apodo «Ferxxo», que surgió gracias a su productor, ya que le empezó a llamar de esa manera. El talento del artista no pasó desapercibido y llamó la atención de compañeros de la industria como Maluma, J Balvin, Manuel Turizo, Justin Quiles, entre otros. Hasta la fecha, el colombiano ha lanzado al mundo un total de 6 proyectos discográficos, siendo su último trabajo Mor, no le temas a la oscuridad.

Su lado más personal

En redes sociales, Feid siempre se ha mostrado muy activo y cercano con su público. En Instagram el artista acumula más de 12.5 millones de seguidores. Una cifra de infarto a la que habría que sumar su más de un millón en X (antes conocido como Twitter) y sus 12.8 millones en TikTok.

Por otro lado, a nivel sentimental, este 2023 el artista hizo pública su relación con Karol G. Numerosos rumores señalaban, previamente, que los artistas mantenían algo más que una bonita amistad. Pero, ambos siempre negaron cualquier tipo de relación.

De hecho, antes de que confirmaran su noviazgo, los artistas lanzaron al mundo una colaboración musical juntos. Bajo el título de FRIKI, Feid y Karol G demostraron la enorme complicidad que comparten, también, artísticamente.