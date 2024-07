Quién es Dua Lipa: edad, pareja y biografía de la artista que actúa en ‘Mad Cool 2024’

Ha llegado el momento que los amantes de la música estaban esperando. El Mad Cool 2024 arranca de forma oficial este próximo 10 de julio y lo hará hasta el sábado 13. Un reencuentro entre fan y artista donde la cantante Dua Lipa se ha convertido en una de las cabeza de cartel más esperadas.

Pearl Jam, The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Maneskin o The Killers son algunos de los nombres que figuran también en esta edición. Pero, ¿quién es Dua Lipa y por qué es una de las artistas del momento? ¡Realizamos un breve repaso sobre su lado más personal y profesional!

Su carrera profesional

Nacida el 22 de agosto de 1995 en Londres (Westminster), Dua Lipa es una cantante, compositora y modelo. Siempre sintió una gran conexión con el mundo de la música, pero su talento nunca pasó desapercibido. De hecho, firmó su primer contrato con Warner Records en el 2014 y lanzó su primer proyecto discográfico en 2017.

Rápidamente, la artista se posicionó entre los primeros puestos de los charts musicales. Un hito que logró con sencillos como Be the One e IDGAF. Asimismo, poco a poco y con el paso del tiempo, la cantante logró hacerse un hueco en la industria musical. En el 2018 lanzó el sencillo One Kiss con Calvin Harris, tema con el que se coronó como la artista femenina con un número 1 de mayor duración ese año.

Pero, lejos de quedar ahí, fue premiada con el premio Grammy a mejor artista nuevo. Su segundo álbum de estudio fue Future Nostalgia, un proyecto con el que ganó buenas críticas y le valió seis nominaciones a los premios Grammy, incluido álbum del año.

Este 2024, la británica presentó al mundo su último disco: Radical Optimism. Un proyecto con sonidos muy diferentes a lo mostrado hasta ahora y con el que se ha coronado con temas como Houdini y Training Season.

Su lado más personal

Dua Lipa no solo triunfa con su música, también lo hace en redes sociales. La artista cuenta en sus plataformas con millones de seguidores, llegando a alcanzar los 88 millones en Instagram.

Por otro lado, a nivel sentimental, por el corazón de la cantante han pasado varios amores. En 2013, comenzó una relación intermitente con el chef británico Isaac Carew, con quien terminó en 2017. Posteriormente, la vida le presentó al cantante principal de la banda estadounidense LANY, Paul Jason Klein, con el que estuvo un par de meses.

Tras ello, Dua Lipa se volvió a dar una oportunidad con Carew, pero tan solo duraron un año y medio. Fue entonces cuando conoció a Anwar Hadid, hermano menor de las modelo Gigi y Bella Hadid. Sin embargo, ambos pusieron fin a casi dos años de relación en el 2021.

En el 2023, la joven oficializó su relación sentimental con el director de cine Romain Gavras. Pero, al parecer, la pareja rompió, ocho meses después, debido a los numerosos compromisos laborales de la británica. Actualmente, su corazón ha sido conquistado por el actor Callum Turner, con quien empezó un romance este 2024.