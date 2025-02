¿Quién es David Criado, concursante de ‘Saber y ganar’? Su edad y su parecido a Sergio Dalma

Saber y Ganar celebra sus 28 años en antena de forma ininterrumpida, un récord que muy pocos programas han alcanzado, siendo espacios míticos como Informe Semanal o Pasapalabra de los pocos que pueden superarlo o acercarse. Con la reunión de seis de los mejores concursantes del año 2024, aunque faltan Isabel y Rubén, es el momento de descubrir cómo es la vida de David Criado, el conocido por los espectadores como doble de Sergio Dalma.

En su llegada, en mayo de 2024, su parecido con el cantante llamó tanto la atención, que Jordi Hurtado no pudo evitar hacer una broma en su presentación sobre este tema. Por eso le preguntó si tenía algún tipo de relación con el mundo de la música, a lo que respondió que sí: «Un poquito sí, algo hay… De pequeño estudié en el Conservatorio». La broma no tardó en llegar: «Y he tenido algún alter ego que se ha dedicado también al mundo de la música», en clara referencia al cantante de Bailar pegados.

David es nacido en Sabadell, aunque actualmente reside en Madrid, en concreto en Arroyomolinos, una localidad situada a 36 kilómetros al sur de la capital. Estudió informática y durante su paso por el programa contó que es un apasionado del deporte y de la cocina, dos de las aficiones que más tiempo le ocupan, además del concurso de La 2, como no podía ser de otra forma.

¿Cuánto dinero ganó David Criado en ‘Saber y Ganar’?

En los 21 programas que consiguió mantenerse en el concurso acumuló 8.700 euros, un dinero mucho menor al que consiguen otros concursantes de programas como Pasapalabra. Pese a todo, con esa cantidad se ha metido entre los Magníficos, los que pasan de los 7.000 euros acumulados.

En su regreso al programa de La 2 se tendrá que ver las caras con Justo de Castro, Leticia Sanz Herrero, Juan Sánchez, Nacho Rodríguez y Luis Felipe Blasco. El ganador de estos especiales logrará como premio poder regresar a la versión diaria del concurso como concursante habitual, una segunda oportunidad que solamente está disponible para un elegido cada año.