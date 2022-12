¿Por qué no hay nuevo programa de ‘Joaquín, el novato’?

Joaquín, el novato no estará esta noche en el prime time de Antena 3, una ausencia que llamará la atención de sus seguidores, que han convertido al programa en líder de audiencia durante 12 semanas de forma interrumpida. Esta es la razón por la que no hay nuevo programa hoy, 28 de diciembre.

No, no es una inocentada del jugador del Betis. El programa se despidió la semana pasada de todos los espectadores y lo hizo con el último programa de su primera temporada, aunque en ningún momento se ha confirmado una segunda.

Lo cierto es que Joaquín, el novato se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Antena 3 de este 2022 que ya se marcha. El espacio se ha convertido en líder absoluto de las noches de los miércoles durante 12 semanas consecutivas y marcando un buen 16,5 % de share en su último programa con Los Morancos.

Es cierto que el programa ha acusado un enorme desgaste desde su estreno el pasado mes de octubre con un impresionante 29.5% de cuota y 3.015.000 espectadores en su entrevista a Dabiz Muñoz. Desde entonces, el programa ha ido bajando hasta caer por debajo del 20 %, pero manteniendo una enorme distancia con Pesadilla en El Paraíso, su competidor directo.

Mientras Joaquín, el novato se decide a abandonar el fútbol o dedicarse de pleno al mundo de la televisión, Antena 3 no quiere dejar escapar el fenómeno de Joaquín. Todavía sin fecha prevista de estreno, la cadena ya anuncia un nuevo formato con el deportista y su familia.

La penúltima y me voy es un nuevo programa con el que los seguidores del gaditano descubrirán cómo es su día a día junto a su familia. Aunque ya tiene experiencia en El show de Bertín y con pequeñas apariciones en El novato, parece que Susana Saborido será una de las protagonistas.

En la primera promo de este nuevo programa se puede ver a Joaquín y a su mujer en las obras de su nueva casa. «No me has dejado elegir ni el color de la piscina», protesta el deportista mientras revisa los avances de la obra.