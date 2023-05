Por qué Kiko Matamoros ha dejado plantado a ‘Sálvame’: «Estaba citado para hoy»

Kiko Matamoros ha sido el protagonista inesperado de la tarde en Sálvame, aunque no ha sido por la portada que ha protagonizado Marta López Álamo, su futura mujer. El colaborador ha dejado plantado a Sálvame y no ha acudido a su puesto de trabajo a pesar de que estaba citado.

Este sobresalto llega solo tres días antes de su esperada boda y unas horas después de que la revista Lecturas publicase una explosiva portada en la que Makoke y Marta compartían protagonismo. Para evitar filtraciones, la pareja decidió publicar las fotos del vestido de novia antes de la ceremonia, algo hasta ahora nunca visto.

La colaboradora de Fiesta, y exmujer del colaborador conseguía robar el protagonismo a la pareja y les dejaba varios recados en forma de declaraciones. Esto parece que ha provocado un enorme enfado en Kiko, que no acudía a su puesto de trabajo en la tarde del miércoles 31 de mayo.

«Esta silla vacía es la de Kiko Matamoros, que de forma repentina comunicaba a la dirección del programa que ni hoy ni mañana se sentará en esta silla. ¿Pero por qué? ¿Qué podría haber llevado a Kiko a tomar esta inesperada y extraña decisión?», así comenzaba Terelu Campos el programa.

Adela González tomaba la palabra y apuntaba a una posible razón para esta espantada: «Kiko pensaba que su novia sería la portada de la revista, pero a su prometida, vestida con el traje que lucirá en su boda, le ha robado todo el protagonismo Makoke. La ex de Kiko ha medido muy bien los tiempos y ha destrozado la exclusiva de Kiko y Marta vestidos de novia, vendiendo a solo dos días de su boda una exclusiva plagada de titulares contra la pareja».

Kiko Matamoros no acudirá esta semana a Sálvame tras la portada en la que Makoke roba protagonismo a su futura mujer. pic.twitter.com/vxQZncfKWd — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) May 31, 2023

«KIko Matamoros no se encuentra aquí. Estaba citado para hoy y para mañana y no ha venido. Hemos visto la portada de la revista Lecturas, cargada de bombas por parte de Makoke», insistía Terelu. Por el momento el colaborador no ha dado señales de vida y no se sabe si su ausencia tiene que ver con la portada de Lecturas o con los preparativos de última hora de su boda.