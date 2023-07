El pasado miércoles pudimos disfrutar de un nuevo programa de 25 palabras en Telecinco. Una de las grandes protagonistas de esta entrega fue Bárbara Goenaga. Y todo porque un grave error cometido hizo que sus rivales tuvieran la victoria en bandeja. ¡La actriz no dio crédito a lo que había pasado en cuestión de segundos!

Todo comenzó cuando Bárbara Goenaga, que formaba parte del equipo de Álex en 25 palabras, tuvo que enfrentarse a Marta González de Vega en una prueba, la que conocemos como “La pirámide de pistas”. El tema principal, en esta ocasión, era “Hobbies”. Las dos se concentraron para tratar de salir airosas de este reto.

En la primera pista, que tenía un valor de 15 segundos, Christian Gálvez les hizo saber que se trataba de un rompecabezas. Bárbara Goenaga, rápidamente, respondió que se trataba de un sudoku. El presentador de 25 palabras quiso saber el motivo de su razonamiento, por lo que la invitada respondió: “Perdón, quería decir otra cosa”.

Bárbara Goenaga se lamenta tras un tremendo error que le dejó en bandeja el panel al equipo contrario: “No puede ser”#25Palabras12Jhttps://t.co/nwVEyySNa8 — 25 palabras (@25PalabrasTV) July 12, 2023

Acto seguido, añadió: “Estoy esperando a que me llegue una energía para que me diga la respuesta, pero no lo sé”, aseguró. Finalmente, optó por responder “Parchís”, por lo que se equivocó. Llegó el rebote, y su contrincante respondió “Crucigrama”, y también se equivocó. Fue entonces cuando Christian Gálvez dio otra pista: “81 casillas”.

Bárbara Goenaga, una vez más, fue la primera en darle al pulsador pero se quedó completamente en silencio, ya que no tenía la más remota idea de qué contestar. Así pues, pasó el turno a su adversaria. Fue entonces cuando Marta González de Vega respondió “Sudoku”, por lo que acertó.

“¡Pero si lo he dicho! ¡No jodas! ¿De verdad?”, espetó Goenaga. “Me venía todo el rato a la cabeza sudoku, pero pensaba que ya lo había dicho y que no era… ¡Qué horror!”, exclamó, al ver que la prueba la había ganado su rival. Christian Gálvez quiso aclararle lo ocurrido: “Dudaste con la respuesta, por eso te pregunté si estabas segura y me dijiste que no, y optaste por parchís”. ¡Qué fallo tan enorme!