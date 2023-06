No es ningún secreto que 25 palabras se ha convertido en uno de los programas de televisión que, poco a poco, más audiencia está ganando. En la entrega del pasado lunes 26 de junio, antes de que Gloria se enfrentase a la prueba final para tratar de hacerse con el bote de 780.000 euros, Christian Gálvez quiso hacer una confesión.

De esta manera, el presentador comenzó a hablar: “No me acuerdo cómo se llama tu gata”, reconoció. Es entonces cuando la concursante de ’25 palabra’ recordó que su nombre era “Libertad”. Así pues, Christian Gálvez quiso lanzar una pregunta: “¿Y por qué dices que está ‘Tinky Winky’?”.

Acto seguido, el presentador quiso ir mucho más allá: “¿Te cuento un secreto, Gloria? Desde hace muchos años, trabajo con una persona que, en este programa, es el director. Pero también es mi socio en la productora y uno de mis mejores amigos”. Acto seguido, llegó una inesperada confesión.

El secreto mejor guardado de Christian Gálvez: así le llama el director de #25Palabras26Jhttps://t.co/B6WRZPlzR5 — 25 palabras (@25PalabrasTV) June 26, 2023

“Se trata de Rafa Guardiola. Lleva muchos años llamándome ‘Tinky Winky’. Igual desenmascaro por qué me llama así”, reconoció Christian Gálvez. La concursante no tardó en responder, sin tener ni la más mínima idea de a dónde quería llegar el presentador de 25 palabras: “Pues cambio de Teletubbie, ¡no pasa nada!”.

A pesar de la respuesta, el presentador de televisión siguió insistiendo a Gloria, tratando de averiguar el motivo por el que Rafa Guardiola, su director, le llamaba así. Pero no se salió con la suya, ya que la joven fue honesta: “Me salió decir ‘Tinky Winky’ como me habría salido decir otra palabra. Solo es que me hacía gracia”. Al ser consciente de que la conversación no daba para más, Gálvez optó por continuar con el programa.