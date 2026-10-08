¿A qué hora se estrena ‘Aquel’, la serie de Raphael en Netflix?

La plataforma de Netflix continúa homenajeando a las grandes leyendas de la música y, este mes de octubre, el gran protagonista será Raphael. El cantante español es, indiscutiblemente, una de las figuras más conocidas del panorama musical en nuestro país. Pues, a sus 83 años, ha conseguido forjar una carrera profesional de infarto. Por ello, los altos cargos de la plataforma de la N roja han querido mostrarle al mundo su historia. Aquel es el proyecto donde se abordará la carrera profesional del artista. Pues, se realizará un repaso por sus inicios y cómo ha logrado consagrarse a nivel internacional. Todo ello adentrándose también por el lado más personal del cantante.

Tal y como se ha informado, Aquel será lanzado en Netflix España y Latinoamérica. Asimismo, la producción no solo abordará las seis décadas de trabajo de Raphael sobre los escenarios. Pues, además de ver el nacimiento de algunos de sus mayores éxitos, también se podrán conocer algunos de los momentos más difíciles de su vida. Y es que formar parte de la vida pública no es fácil. Así pues, la serie hace un viaje por ciudades como Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco. Lugares clave que han marcado la carrera de Raphael.

¿A qué hora se estrena ‘Aquel’, la serie basada en la historia de Raphael, en Netflix?

La plataforma de streaming ha comunicado que el gran estreno tendrá lugar este próximo 9 de octubre. Para poder verlo será necesario estar suscrito a alguno de los planes de pago de Netflix, pues es contenido exclusivo. Asimismo, la ficción estará disponible a partir de las 9:00 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias. Pues, es el horario que la plataforma siempre aplica en la mayoría de sus estrenos.

Respecto a la serie, se sabe que llegará al catálogo con un total de ocho capítulos. Asimismo, Raphael ha estado fuertemente vinculado con la creación y producción de este proyecto audiovisual. «He contado mi vida sin filtros, y los guionistas la han interpretado con total libertad», citan en ABC en palabras del artista. Por otro lado, se ha informado que uno de los mayores desafíos de hacer esta ficción fue el de encontrar a los actores protagonistas. Pues, debían de ser dos actores que supiesen plasmar distintas etapas de la vida del cantante.

Tras una exhaustiva búsqueda, Javier Morgade y Carlos Santos fueron los fichados para salir en pantalla. Y es que cada uno se hace cargo de una etapa vital de Raphael en la producción. De esta manera, Morgade será el encargado de interpretar al Raphael más joven, el que comenzaba a abrirse camino en el mundo de la música. Todo ello para dejar a Carlos Santos representando la versión más madura del cantante. Sin lugar a dudas, un estreno que viene pisando fuerte y promete no decepcionar.