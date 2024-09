‘La Promesa’: ¿se emitirá un nuevo capítulo de la serie hoy, viernes 6 de septiembre?

Los espectadores de La Promesa pueden presumir de ser los más pacientes del mundo después de que hayan sufrido un verano lleno de cambios de horario y cancelaciones de su serie favorita. La Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos han provocado que la programación de La 1 sufra alteraciones continuadas, pero con el final de estas citas deportivas no ha terminado su pesadilla. La Vuelta a España ha sido el último problema que ha evitado que puedan ver los capítulos de forma normal, ya que según el día TVE ha decidido emitir los finales de etapa en La 2 o en La 1. Del interés que pudiera tener la prueba ciclista ha ido dependiendo que la serie de las tardes tuviese hueco, algo que se ha convertido en un infierno para muchos, que hasta que no han encendido la televisión no sabían qué se encontrarían.

Este viernes seis de septiembre se repite la misma historia y La 1 anuncia que emitirá desde las 16:00 h. y hasta el final, que se espera que sea alrededor de las 17:30, la etapa que termina en el Alto del Moncalvillo, una de las jornadas de montaña que deberá ayudar a decidir la clasificación general. Tras finalizar, la cadena pública tiene previsto emitir un capítulo de La Moderna, cambiando así el horario por completo de sus series. Este movimiento se ha repetido en las últimas semanas y pretende aprovechar el arrastre de las buenas audiencias del ciclismo para que más gente pueda descubrir esta serie, pese a que sus públicos objetivos deberían ser muy distintos.

Hay buenas noticias para La Promesa

Pero este viernes será el último en el que los cambios cancelen la emisión de más capítulos, ya que La Vuelta terminará este domingo ocho de septiembre con una contrarreloj individual que recorrerá las calles de Madrid y la celebración del podio. Esto provoca que a partir del lunes nueve de septiembre las tardes de la principal cadena de TVE recuperen la normalidad que han perdido en los últimos meses.

Desde la semana que viene la parrilla quedará así salvo cambios de última hora:

De 16:30 h. a 17:30 h. La Moderna

De 17:30 h. a 18:30 h La Promesa

De 18:30 h. a 19:30 h. El Cazador Stars

De 19:30 h. a 20:30 h. El Cazador

De 20:30 h. a 21:00 h. Aquí la tierra

Por el momento volverá la tranquilidad, pero se esperan más cambios en un futuro no muy lejano en las tardes. TVE tendrá que anunciar la fecha del estreno de Valle Salvaje, una tercera serie que se emitirá en las tardes de La 1 y que por el momento no tiene horario decidido, aunque no obligará a cancelar ninguna de las que ya se están emitiendo.

En este caso, sería El Cazador Stars el que debería sufrir una cancelación o un recorte en su duración, ya que la versión de famosos del concurso no está consiguiendo los resultados esperados y está siendo un lastre para las audiencias de la edición de anónimos, que presenta cada tarde Rodrigro Vázquez y que se había convertido en uno de los grandes éxitos de la pública.