‘La Promesa’, capítulo 57: Jana cae en la trampa del Barón

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Recientemente, entre otras cuestiones, hemos podido ver cómo Curro se siente destrozado tras la desaparición de su madre.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 57 de La Promesa. Es entonces cuando somos testigos de que Jana no deja de darle vueltas a la idea de que el Barón puede ser nada más y nada menos que el asesino de su madre. Mientras tanto, está destrozada al ver cómo Manuel y Jimena están cada vez más unidos.

Salvador no ha dudado un solo segundo en confesar a Simona y Candela que cometió un gesto que va en contra de la ley. ¿En qué consiste? En falsificar un documento para librarse de ser alistado para la guerra del Rif. Los dos entienden los motivos, por lo que no dudan en prometer que guardarán el secreto.

Está hecho. Delante de Jana, además. Manuel ha pedido la mano a Jimena… Y ella ha dicho «Sí, quiero»



Jana continúa viendo cómo la relación de Manuel y Jimena avanza a pasos agigantados. Sobre todo cuando ella le hace un regalo: una cámara fotográfica que Manuel utiliza con bastante frecuencia. En un momento dado, Jimena se empeña en posar con Jana en el hangar, lo que deriva en una situación realmente incómoda.

Jana tiene un fuerte enfrentamiento con el Barón, quien no tarda en tenderle una trampa. ¿De qué manera? Acusándola de ladrona. No tarda en hacérselo saber a Cruz, su hija, y ésta advierte a Pía. Si no logra moderar el carácter de Jana, tendrá que marcharse para siempre de palacio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.