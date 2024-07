‘La Promesa’, capítulo 395: Vera, impactada al ver a su madre, la duquesa de Carril

No es ningún secreto que La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 394 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo María Antonia trata por todos los medios de disimular que siente un profundo interés por Alonso. A pesar de todo, es evidente que le está afectando el acercamiento de los Marqueses de Luján.

Curro va a rescatar a Martina: “Por las buenas o por las malas” 👏 #LaPromesa ⭕ https://t.co/EE7x3M57X5 pic.twitter.com/VlX9XpjYmP — La Promesa (@lapromesa_tve) July 11, 2024

Manuel ha optado por invitar a Catalina a la cena de bienvenida. La joven ha aceptado la propuesta pero, eso sí, ha impuesto una condición que no ha dejado indiferente a nadie, ni muchísimo menos. Martina ha hecho un grandísimo esfuerzo por llevarse bien con Juana para intentar que ésta no vuelva a atacarla.

Santos ha hecho saber a Ricardo que ha enviado las invitaciones de la fiesta de doña Margarita y, además, las cosas con Vera han empezado a mejorar. Petra no tarda en recordar a todos que la venganza se sirve en plato frío. Virtudes ha perdido el trabajo en casa de don Fermín, mientras Rómulo confiesa a Alonso que alguien ha profanado la tumba de Pía.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 395 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Margarita por fin tiene esa ansiada merienda con sus amigas. Es entonces cuando Vera se queda completamente impactada al ver a la duquesa de Carril, que no es otra que su madre. ¡No se lo esperaba!

Ricardo y Petra protagonizan un nuevo y tenso desencuentro. Es más que evidente que el mayordomo está al límite por la actitud de la ama de llaves. Hasta tal punto que no duda en tomar una drástica decisión. Martina experimenta un cambio de actitud en el sanatorio, pero todo tiene un objetivo: parece que le queda poco tiempo allí.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Virtudes está desanimada, puesto que cree que no tiene sentido continuar intentando recaudar dinero para su hijo. Al fin y al cabo, no tiene trabajo para poder compaginarlo con la crianza de su pequeño. En un momento dado, a Simona se le ocurre una idea que, aunque peligrosa, podría llegar a ser efectiva. No te pierdas los próximos capítulos de la serie diaria La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.