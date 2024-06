‘La Promesa’, capítulo 374: Manuel y Curro, inmersos en una compleja misión

La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. No es ningún secreto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en la vida de miles de espectadores, en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 373 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo Jana no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para poner entre la espada y la pared a la Marquesa de Luján. Ésta no tarda en acudir a la nueva ama de llaves para tomar una de las decisiones más contundentes.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Petra decide poner a todo el servicio bajo su yugo tras lo ocurrido con Pía, mientras Martina pregunta a María Fernández sobre la verdadera razón por la que todo el servicio está tan afectado. Tras una visita de Simona, Catalina descubre que su comportamiento no era el adecuado.

De esta forma, no duda un solo segundo en tratar de enmendar sus propios errores a la mayor brevedad posible. Por si fuera poco, Lorenzo continúa investigando sobre María Antonia y Alonso. Es más, el capitán está cada vez más convencido de que los dos están ocultando algo, y es un hecho que no va a parar hasta dar con esas respuestas que necesita.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 374 de La Promesa. De esta manera tan concreta, vemos cómo el Marqués de Luján no duda en enfrentarse a Lorenzo como consecuencia de sus insinuaciones, a pesar de que la tensión con María Antonia empieza a ser realmente evidente.

Curro y Manuel están concentrados en una nueva misión: hacer llegar a los ingleses el mapa para que encuentren el wolframio. El Conde de Ayala no duda en regalar a Martina un precioso collar. Al entregárselo, la joven cree que está tratando de comprar su cariño por lo que no duda en tirárselo. Como consecuencia de este gesto, Martina acaba rompiendo ese bonsái que regaló a Margarita.

En cuanto a Adriano, se muestra decidido a no querer saber nada más de Catalina. Ésta no se queda de brazos cruzados y, para tratar de solucionarlo, le manda una carta de disculpas. Salvador sorprende a María Fernández al regalarle un libro de notas para que continúe escribiendo sus relatos, mientras que Virtudes tiene un fuerte enfrentamiento con Candela y Simona por haber confesado su secreto. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.