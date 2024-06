‘La Promesa’, capítulo 373: Jana pone a la Marquesa en una compleja situación

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, desde luego, no está dejando indiferente a nadie. ¡Ni mucho menos!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 372 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo la tensión entre Alonso y María Antonia aumenta por momentos. Algo que Lorenzo no tarda en descubrir. Todo ello mientras el Conde de Ayala hace una contundente petición a Martina, y es que quiere que le dé una oportunidad.

Vera trata por todos los medios de evitar a Santos, puesto que no quiere hacer frente a complejas situaciones. Lope, por su parte, se ha mostrado decidido a confesar a Rómulo toda la verdad respecto a sus heridas, mientras que Petra está dispuesta a hacer todo lo que está en su mano para que lo ocurrido con Pía no afecte al resto del trabajo.

Virtudes tiene un tensísimo enfrentamiento con su madre mientras que Candela no tarda en confesar a Salvador y a María Fernández el enorme secreto que esconde su hija. Los dos no tardan en ponerse e hablar personalmente con la joven, mientras que Manuel confiesa a Curro la verdadera razón por la que le acompañó a la guerra.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 373 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jana pone a la Marquesa de Luján entre la espada y la pared. Cruz, por lo tanto, no tarda en acudir a la ama de llaves antes de tomar la decisión más que definitiva.

Petra no tarda en poner al servicio bajo su yugo, sobre todo tras lo ocurrido con Pía. Martina no puede evitar preguntar a María Fernández sobre el verdadero motivo por el que todo el servicio se muestra tan sumamente afectado. Catalina, tras una visita de Simona, se da cuenta de que su comportamiento no era, cuanto menos, el adecuado.

Así pues, no tarda en tratar de enmendar sus propios errores. Lorenzo sigue indagando sobre María Antonia y Alonso. El capitán está cada vez más convencido de que están ocultando algo, y no va a parar hasta encontrar todas esas respuestas que necesita. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, La 1 de Televisión Española.