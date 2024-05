‘La Promesa’, capítulo 359: Alonso toma una drástica decisión respecto a Lorenzo

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia realmente sorprendente y espectacular que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 358 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Blanca Palomar ha hecho saber a los Marqueses su intención de marcharse de palacio. Pelayo ha confesado a Catalina que dio a Lorenzo el dinero de las armas, por lo que la joven no tarda en reclamárselo al capitán. Pero no lo consigue.

Martina, por su parte, ha insistido a Curro en que no puede marcharse a la guerra pero éste le confirma que no va a tardar en hacerlo. El enfrentamiento entre ambos no tarda en llegar. Vera ha reconocido ante Santos toda la verdad por lo que decide rechazar a Lope en contra de su voluntad. ¡Un momento realmente doloroso!

Y todo porque el joven está desconcertado y triste al respecto. Norberta se ha presentado en el palacio de los Marqueses para hacer una gran revelación a Candela y a Simona respecto a Virtudes. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Petra acaba enfrentándose a sus compañeros por lo que Rómulo se ve en la obligación de tomar cartas en el asunto.

La infidelidad de Alonso, la marcha de Manuel a la guerra, la salida de Catalina del palacio, el nuevo puesto de Petra, el regreso de Gregorio…

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 359 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo las palabras de Norberta sobre Virtudes han generado una enorme preocupación no solamente en Candela, sino también en Simona. La joven lo va a tener muy complicado para saber qué han descubierto, precisamente, las cocineras.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Catalina parece tener muy claro que quiere el dinero de Lorenzo de vuelta. Y no va a parar hasta lograr su objetivo. Así pues, decide contárselo todo a Alonso que, dadas las circunstancias, se ve en la obligación de tomar una de las decisiones más contundentes hasta la fecha.

Curro está a punto de marcharse a la guerra y Martina sigue siendo incapaz de asumir lo que está a punto de ocurrir. Por ese mismo motivo, en un último intento, trata por todos los medios de hacerle cambiar de idea. Jana y Manuel siguen teniendo en mente la idea de casarse pero las dudas y temores continúan persiguiendo a la doncella. ¿Dará el paso definitivo?