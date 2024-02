‘La Promesa’, capítulo 295: Alonso quiere saber más sobre el terrible accidente de caza

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 294 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jana, poco a poco, sigue acercándose a Abel. Aun así, es absolutamente incapaz de sacarse de la cabeza lo que Manuel le comentó respecto al médico. Inevitablemente, comienzan a surgirle muchas dudas.

¡Alonso ordena el aislamiento de Curro! Te dejamos un avance de los capítulos de la próxima semana de #LaPromesa 👉https://t.co/QHRsoTTHvq pic.twitter.com/Z2ZOQjww4M — La Promesa (@lapromesa_tve) February 18, 2024

En cuanto a Curro, observamos cómo continúa recuperándose a pasos agigantados, mientras que Alonso continúa investigando para descubrir qué es lo que ocurrió en la cacería. Es por eso que Lorenzo y Cruz no pueden evitar temer que el Marqués de Luján pueda descubrir el plan que establecieron para acabar con la vida del joven.

Jerónimo ha hecho saber a Pelayo que tiene un nuevo y jugoso nuevo negocio con Mr Cavendish mientras que, por accidente, acaba descubriendo que Pelayo y Catalina han dado el paso de comprometerse matrimonialmente. Un gesto que, desde luego, podría llegar a poner en peligro todos sus planes.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 295 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Simona no puede evitar abordar a Virtudes, puesto que quiere descubrir el verdadero motivo por el que Antoñito, su hijo, se niega a verla. Todo ello mientras Salvador y María Fernández deciden enfrentarse a sus superiores al descubrir que deben posponer su boda hasta que Catalina dé el «sí, quiero» a Pelayo.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Manuel ha regresado de la competición realmente feliz, puesto que ha conseguido clasificarse para la gran final. Inevitablemente, desea compartir esa alegría con Jana, pero la situación no ayuda. Todo ello mientras la recuperación de Curro parece dar esperanzas a todos, pero el joven está destrozado al saber que Feliciano murió tras el accidente.

En cuanto a Jana, comparte con su hermano sus remordimientos por no haber hecho más para poder salvar la vida de Feliciano. Alonso, por su parte, continúa firme en su intención de averiguar algo más respecto al terrible accidente de caza. Así pues, con ayuda de Rómulo trata de encontrar nuevas pistas respecto al asesino. María Fernández descubre lo que Vera siente por Lope, por lo que no duda en plantarse frente a ella para transmitirle un contundente mensaje. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.