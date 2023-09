‘La Promesa’, capítulo 197 y 198: Cruz toma una inesperada y sorprendente decisión

No es ningún secreto que, con el paso de los meses, La Promesa se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 196 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Abel ha empezado a sospechar que Manuel está enamorado de Jana.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en los episodios 197 y 198 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Jana poco puede hacer para tratar de consolar a Manuel, que ve como los fantasmas del pasado han regresado. El médico intenta conocer más detalles del pasado amoroso de Manuel tras saber que está enamorado de Jana.

Por si fuera poco, observamos cómo el servicio está tremendamente revolucionado como consecuencia de la inesperada confesión de Feliciano respecto al bebé de Pía. Como no podía ser de otra manera, el ama de llaves promete hacer todo lo que esté en su mano para que se haga justicia.

Cruz ha iniciado su venganza y… ¡ha dejado morir a Fernando! Seguimos en shock con este momento 😮 Os recordamos que, esta tarde, #LaPromesa deja paso al Debate de investidura ➡ https://t.co/p9MhwW2oN0 pic.twitter.com/zBcZMCTEri — La Promesa (@lapromesa_tve) September 26, 2023

La Marquesa, como no puede ser de otra manera, no tarda en centrar toda su atención en Ramona, y todo tras haber hecho a Petra un encargo de lo más misterioso. Abel continúa tratando de averiguar si entre Jana y Manuel hay algo más. La doncella, por su parte, no tarda en contar a María Fernández todos los detalles del baile privado con el hijo de los Marqueses de Luján.

Teresa, a pesar de los esfuerzos de Feliciano, se niega en rotundo a aceptar sus explicaciones. Hasta tal punto que termina dando el paso de retomar una relación que, hasta el momento, creía enterrada. Pía no puede evitar continuar agobiada con el cuidado de su hijo y el trabajo, mientras hace saber a Cruz que fue Feliciano quien robó al bebé. Ante la amenaza de acudir a la Guardia Civil, la Marquesa le pide tiempo, y se ve obligada a tomar una decisión radical. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.

📈 @La1_tve afianza su posición como segunda cadena más vista, y este lunes registró una #audiencia media del 10,1 %.#LaPromesa empezó la semana como líder de audiencia con su doble emisión. https://t.co/JnweKlPXSF — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 26, 2023