‘La Promesa’, capítulo 17: los Marqueses preparan una gran montería

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, La Promesa se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 16 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Jana ha querido sincerarse, de una vez por todas, con María.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 17 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo los marqueses no han dudado un solo segundo en preparar una impresionante montería. Y todo por la llegada del Duque de los Infantes. Todos han confirmado su asistencia menos, precisamente, el duque.

Mauro se confiesa finalmente ante Teresa, y parece que la relación entre ambos ha terminado 😭 ¿Cómo será la convivencia entre ellos ahora en palacio?

Manuel, por su parte, ha querido apuntarse con su avión a un campeonato que tiene lugar en Puebla de la Tera. De esta manera, ha confesado a Jana cuál es su objetivo: demostrar a los marqueses que su afición por la aviación va en serio. Teresa, por su parte, ve cómo Leonor trata a Mauro de una manera un tanto peculiar.

El joven no puede evitar sufrir, ya que está profundamente enamorado de ella. Teresa se ha dado cuenta de la situación, por lo que no tarda en tender una mano a Mauro. Es evidente que, a pesar de que no son pareja, se tienen un cariño muy especial. Por si fuera poco, Rómulo ha querido apoyar a Pía tras descubrir que está embarazada. Ésta agradece su apoyo y le confiesa que se siente realmente preocupada por la actitud de Petra. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.