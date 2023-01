‘La Promesa’, capítulo 16: Jana cuenta toda la verdad a María

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. El pasado martes 24 de enero pudimos disfrutar del capítulo 15, en el que fuimos testigos de cómo Pía ha confesado al servicio su gran secreto: que está embarazada.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 16 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jana ha querido desvelar a María toda la verdad respecto a su historia. Así pues, le ha hecho saber que su objetivo no solamente es encontrar a su hermano, sino también vengarse de quienes mataron a su madre.

En el mismo instante en el que le hace saber que tiene serias sospechas respecto a que Curro es su hermano, María le confirma que el joven pasará una larga temporada en palacio. Por lo tanto, Jana cancela sus planes de marcharse. Mauro, aunque lo ha intentado, no puede ocultar a Teresa que está profundamente enamorado de Leonor.

Jana aconseja a Manuel que desobedezca a la Marquesa y haga caso a su corazón. ¿Qué crees que hará Manuel? Es obvio, ¿no? #LaPromesa ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/Ci99KSmpgb — La 1 (@La1_tve) January 23, 2023

Cruz, una de las protagonistas de la serie de La 1 de Televisión Española, ha creído conveniente montar una cacería con los hombres más reputados de la zona. Por lo tanto, no ha dudado un solo segundo en invitar a nada más y nada menos que el Duque de los Infantes. La Marquesa da un toque de atención a Pía debido a su embarazo.

A pesar de todo, no quiere más escándalos por lo que toma la decisión de pasar por alto este asunto. Aun así, le hace una petición: que sea completamente discreta. Petra termina enfadándose al descubrir que la Marquesa no ha despedido a Pía. Catalina se ha visto las caras con Tadeo para jugar al ajedrez, y termina ganando por el bien de la economía de la familia.