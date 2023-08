‘La Promesa’, capítulo 162: Abel confirma a Pía su mayor temor

La Promesa, con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. ¡Es algo que se ha ganado a pulso! Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 161 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Jimena ha hecho una propuesta un tanto inesperada a Manuel.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 162 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Petra no puede evitar protestar por las tareas que han encomendado a Feliciano. Y todo porque son más propias de que los haga un mozo, y no un lacayo. Por lo tanto, no tarda en estallar contra Rómulo, pero también contra Pía.

Las cocineras de palacio parecen haber encontrado la manera más que perfecta para poner solución al grave problema que tiene Carlos con su hija. Todo ello mientras Margarita y Fernando continúan presionando con el fin de que Alonso y Cruz no se entrometan, de ninguna de las maneras, en el destino de Martina.

Pero los Marqueses de Luján, dadas las circunstancias, deciden hacer caso omiso a la petición y dan el paso de velar por el futuro de la joven. Por si fuera poco, somos testigos de un instante verdaderamente alarmante y, sobre todo, terrorífico. Y es que Abel, el médico de palacio, ha dado una gravísima información a Pía.

La ama de llaves descubre, finalmente, que el envenenamiento al que estuvo sometida por culpa de Gregorio puede que haya afectado al bebé que está esperando. Deberán esperar para conocer si realmente es así o, por el contrario, ese pequeño puede salvarse. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.

