El próximo 11 de febrero se celebrará la 37 edición de los Premios Goya en Sevilla. En esta ocasión, la fiesta del cine español por excelencia estará conducida por Antonio de la Torre y Clara Lago. Y este jueves se han conocido el nombre de los aspirantes a ganar la estatuilla.

Blanca Portillo y Nora Navas han sido las encagadas de desvelar el nombre de los nominados a los Premios Goya 2023 en las 28 categorías que los forman. El estreno de Sintiéndolo mucho, la película de Joaquín Sabina dirigida por Fernando León de Aranoa, se ha llevado dos nominaciones, a Mejor Película Documental y a Mejor Canción Original.

Leiva, fiel compañero de aventuras de Sabina durante los últimos años, ha tenido el honor de participar en su banda sonora, cuyo tema principal ha sido nominado a Mejor Canción Original. Una canción con una letra poética y casi autobiográfica, que se presenta como una de las grandes favoritas a hacerse con la estatuilla.

La canción #SintiéndoloMucho compuesta junto a #JoaquínSabina para el documental de Fernando @LeonAranoa ha sido nominada a los @PremiosGoya 2023 en la categoría de Mejor Canción Original 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽#Goya2023 https://t.co/WZj5JrmPb9 — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) December 1, 2022

La canción Sintiéndolo Mucho compite en la misma categoría con En los márgenes – Eduardo Cruz y María Rozalén (En los Márgenes), Izena Duena Daba – Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi «Mursego» y Paul Urkijo Alijo (Irati), Un paraíso en el sur – Paloma Peñarrubia Ruiz y Vanesa Benítez Zamora (La vida Chipén); y Batalla – Joseba Beristain (Unicorn Wars).

Sintiéndolo mucho fue creada para cerrar la película del mismo título que Fernando León de Aranoa ha rodado durante los últimos 13 años en torno a la figura de Joaquín Sabina. De esta forma, el videoclip lo componen imágenes del propio documental en las que se puede ver al artista en diferentes situaciones.

Por su parte, Leiva no dudó en sumarse al proyecto. «Siempre tuve debilidad por el cine de Fernando León. Sus pelis y su mirada social dejaron mucha huella en mí desde bien chaval. Y lo siguen haciendo hoy. He tenido la enorme fortuna de que me llamara para proponerme hacer la banda sonora de “Sintiéndolo mucho”, expresó el músico antes de su estreno.