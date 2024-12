La pregunta de un soltero de ‘First Dates’ que ha hecho llorar a su cita

Las puertas del restaurante de First Dates se siguen abriendo las puertas a nuevos solteros que buscan el amor, el mismo propósito que tenían Ana y Jorge, dos personas llegadas desde Madrid de edades muy parecidas (36 y 37 respectivamente). Lo ideal sería acudir a una cena para pasarlo bien, pero con el paso de los minutos todo se fue torciendo, tanto que ella ha terminado llorando por culpa de una de las preguntas que han salido a lo largo de la cena. Todo ha comenzado con normalidad y con Carlos Sobera dando la bienvenida a los solteros en la barra del bar, el momento perfecto para ir rompiendo el hielo y darse a presentar a los espectadores del programa de Cuatro.

La primera en llegar ha sido Ana, que ha dejado claro que llegaba un poco desilusionada: «Me cuesta enamorarme porque siempre he visto que todo tiene un final, como que las cosas no duran. No sólo las relaciones, sino todo en la vida». Esta profesora busca a un hombre que le gusten la naturaleza y los viajes, además de necesitar a alguien que hubiera tenido tiempo de dejar un tiempo de descanso desde su última pareja para poder olvidarla. Ese requisito parecía cumplirlo Fernando, un chico que repetía experiencia en el programa y que no había tenido suerte en sus relaciones, por eso ha contado su experiencia en los últimos meses. «He sanado porque llevo un mes sin ningún tipo de sexo», le ha dicho este programador web, que está en pleno cambio profesional para convertirse en coach motivacional.

Aunque no han tenido un flechazo a primera vista, lo cierto es que con el paso de los minutos iban descubriendo que tienen más cosas en común de lo que se pensaban, de esta manera parecía que todo podía terminar con más citas. Todo parecía ir genial, pero entonces comenzaron las preguntas íntimas, momento en el que Jorge se ha pasado de frenada y ha comenzado a preguntar por temas demasiado personales a su cita.

Además de curiosidad por sus relaciones amorosas en el pasado, también ha querido saber sobre sus traumas infantiles, algo que no suele ser un tema de conversación habitual en una primera cita. «Acabo de venir de Perú. He estado con una comunidad indígena de allí. He descubierto que tengo la capacidad de sanar a gente. Que soy un canal, que a través de mí, sano a gente», le ha anunciado. «Tengo un don y una responsabilidad», ha avisado.

En su interrogatorio, el soltero de First Dates le ha lanzado una pregunta un tanto extraña: «¿Cuánto amor te das a ti?». Ha sido en ese momento cuando la cita ha cambiado por completo y Ana ha roto a llorar. «Antes no me daba, pero ahora cada vez más. Es lo más importante», ha confesado.

Orgulloso de lo logrado, el madrileño ha presumido ante la cámara tras su pregunta: «He tocado una tecla y ha venido el colapso. He requerido sostenerla. Es el don que tengo». Lejos de respetar ese momento, la cita se ha terminado de arruinar cuando le ha dicho que la ha «sostenido energéticamente. No sé si lo has notado».

La cita de First Dates ha sido un completo desastre

Sí, ambos tenían cosas en común, pero el resto de lo que ha sucedido ante las cámaras ha quedado para el recuerdo, pero para enseñar a otros solteros lo que no se debe de hacer ante una cita. Llegado el momento de la decisión final, Ana ha dejado claro que no tenía intención de repetir con él: «Parecía que me estabas intentando psicoanalizar un poco. Y ha habido momentos un poco incómodos», le ha dejado claro. Él ha querido explicarse que esa es su forma de relacionarse con la gente: «Yo conecto a través de las heridas».