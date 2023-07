Post Malone sorprende con el lanzamiento de ‘Overdrive’, su nuevo single

Post Malone está de vuelta. A sus 28 años, el rapero estadounidense se encuentra en una etapa de reinvención, a la espera del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado Austin, que verá la luz el próximo 28 de julio. Y para ir abriendo boca, acaba de publicar Overdrive, un single muy esperado.

Según describió el propio artista a través de sus redes sociales, Austin, disco titulado como su nombre de pila, será su álbum más personal hasta la fecha. Un trabajo discográfico que lleva preparando mucho tiempo y donde dejará ver su lado más real.

Previamente al lanzamiento del disco, y para que sus fans entiendan que quiere decir con que será su trabajo más real, el artista ha publicado Overdrive, una canción muy personal, que el estadounidense tenía guardada desde hace tiempo.

Hi guys, my new record Overdrive is out now, and it contains a pretty juicy whistle segment performed by Squilliam Fancyson and I hope you guys really like it😌 more music dropping soonish💕 have an epic fucking night🥹 I love you💕 https://t.co/fyphoZWl40 pic.twitter.com/jiiJugO3GT

— Post Malone (@PostMalone) July 14, 2023