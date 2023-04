Post Malone estrena ‘Chemical’, su nuevo y esperado single

Post Malone, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los artistas que más está dando de qué hablar en todo el mundo. Siempre ha demostrado que tiene un talento innato para la música y, sobre todo, para reflejar grandes historias a través de sus canciones. ¡No deja indiferente a nadie!

El artista, que saltó a la fama en 2015 con el tema White Iverson, quiso lanzar un mensaje antes de que este Chemical viera la luz. Lo hizo a través de su perfil oficial en Instagram: “Un gran aplauso a todos mis fans especiales por ahí”. Por si fuera poco, el artista fue más allá: “Por favor, escuchen mi nueva canción esta noche, a medianoche. Los quiero”.

El pasado 14 de abril, Post Malone lanzó un nuevo sencillo titulado Chemical. Una canción verdaderamente sorprendente que prometía marcar un antes y un después en su trayectoria musical. Y a la vista está que lo está logrando, una vez más. Siempre sabe superarse con todos y cada uno de sus lanzamientos.

Chemical ha llegado a nuestras vidas tras el estreno del último trabajo discográfico de Post Malone, que llevaba el título de Twelve Carat Toothache. Un proyecto que se estrenó en junio de 2022 y que se convirtió en todo un éxito a nivel mundial. Es más, este cuarto disco del cantante consiguió debutar en la lista Billboard 200, en el puesto número 2, en Estados Unidos.

Lejos de que todo quede ahí, debemos recordar que Post Malone llegó a vender más de 121.000 copias de este Twelve Carat Toothache. Por lo tanto no es ningún tipo de secreto que, tras el éxito cosechado, Post Malone tenía el listón verdaderamente alto.

Peor, tal y como nos tiene acostumbrados, ha sabido superarse. Si aún no has escuchado Chemical, lo nuevo de Post Malone, ¿a qué estás esperando? Estamos seguros de que no solamente te dejará sin palabras la historia que refleja, sino también en impresionante vídeo musical que ha preparado para esta ocasión tan especial. Un vídeo que ya está arrasando en YouTube. ¡No te lo puedes perder!