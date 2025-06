El Hormiguero, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito cosecha en Antena 3. Y siendo honestos, no es para menos. Pablo Motos y todo su equipo, temporada tras temporada, hacen todo lo que está en su mano, para contar entre sus filas con unos invitados de lujo. El pasado jueves 19 de junio, en la última entrega de El Hormiguero de esta semana, el presentador recibió en plató a uno de los creadores de contenido más reconocidos en todo el mundo. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Plex. El que fuese colaborador del programa, donde llegó a hacer excepcionales retos como es el de pasar nada más y nada menos que 48 horas enterrado, ha sido noticia recientemente por diversas cuestiones. Entre ellas, por su relación sentimental con la artista Aitana.

A pesar de este dato, lo cierto es que la entrevista con Plex se centró en temas profesionales. Así pues, el creador de contenido se sinceró como nunca sobre los diversos retos qué ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Es más, no dudó un solo segundo en compartir alguna anécdota respecto a sus vueltas al mundo. Tanto es así que quiso compartir cuál fue, sin lugar a dudas, la peor de todas. Todo sucedió cuando se encontraba con unos amigos y el artista Myke Towers en Estados Unidos. Entre sus planes, estuvo el de alquilar unas motos de agua. «La moto se apagó. El dueño nos dijo ‘tened mucho cuidado, no las volquéis, que me voy a enfadar’. Pero se volcó sola», comentó Plex, bajo la atenta mirada de Pablo Motos y de las hormigas Trancas y Barrancas. Un dato que llamó la atención al presentador: «Las motos no se vuelvan, eh».

De esta forma, nada más perder por completo el control de la moto, el propietario cumplió con su palabra y se acercó a ellos a toda prisa. Es más, no dudó un solo segundo en amenazarles de muerte: «Empezó a venir el tipo que decía que nos iba a matar a todos. Decía que iba a traer una pistola», comentó el invitado de El Hormiguero.

Por fortuna, Plex y sus amigos se salvaron de esta peligrosa situación gracias a que estaban junto a Myke Towers, el reconocido artista puertorriqueño. «Le había caído bien, que si no, nos mataba a todos. Myke le soltó un par de barras y ya», explicó Plex. Una anécdota que, evidentemente, dejó descolocado tanto a Pablo Motos como a los espectadores.

Pero no todo queda ahí, ya que el youtuber también comentó que, durante su visita a Hawái con un ‘samoano’ ocurrió algo surrealista: «Empezó a decir: ‘españoles son muy ruidosos’». Poco a poco, la situación se fue de las manos, hasta que el hombre optó por amenazarles: «Fuera nos dijo: ‘os vamos a matar, os habéis metido con la persona equivocada’». Por fortuna, todo quedó en un susto y en una curiosa anécdota.