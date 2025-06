Patricia Conde confiesa en ‘El Hormiguero’ qué famoso intentó ligar con ella

El pasado miércoles 18 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero en Antena 3. De esta manera, fuimos testigos de cómo Patricia Conde, reconocida actriz y presentadora vallisoletana, acudió al plató del programa presentado por Pablo Motos. Entre otras cuestiones, lo hizo para presentar la nueva película de JJ Vaquero, ex colaborador de El Hormiguero, titulada Sujétame el cubata. Eso sí, todavía se desconoce la fecha exacta del estreno, aunque está previsto para septiembre. Lejos de que todo quede ahí, Patricia Conde quiso sincerarse sobre su participación en la próxima edición de El Desafío: «Me llamó Ventosa porque Susi Caramelo le dio mi teléfono. Yo no había visto nunca el programa entero, así que me puse a ello». Por si fuera poco, la invitada del programa que se emite en Antena 3 quiso ir más allá: «He conocido a Lola Lolita, a todos los del año pasado».

Y añadió, respecto a El Desafío: «Lo que se ve en pantalla es alucinante, deberíais verlo. Es increíble, hay mucha gente». Al tener que enfrentarse a un gran número de pruebas de lo más exigentes, la invitada de El Hormiguero hizo hincapié en que, para participar, hay que estar preparada físicamente. Así pues, quiso desvelar el deporte que practica: «Hago pesca, pero tiene botones de bajada y recogida». En un momento dado de la entrevista, quiso explicar cómo empezó en el mundo de la televisión: «Desde pequeña, me dio por pensar que si pensaba mucho en un deseo, que si lograba visualizarlo y daba las gracias por ello antes de tenerlo, se cumpliría. Luego pedí trabajar en la tele, como Martes y Trece. Yo necesito hacer eso». Fue entonces cuando se le presentó una gran oportunidad: «Ser Miss Palencia, aunque soy de Valladolid. Dije ‘esta va a ser la manera de llegar a mi objetivo’».

«En lugar de llevarme vestidos, me llevé disfraces. Las cosas oficiales se me daban fatal, me aburría mucho con el alcalde, en comidas… Cuando acabó todo aquello me llamaron para un casting en Madrid, era el casting de El Informal», explicó Patricia Conde durante su paso por el plató de El Hormiguero.

Acto seguido, comentó cómo fue ese casting que le cambió la vida: «Tenía que contar un par de chistes y hacer como que entrevistaba a José María Aznar. Me dijeron que tenía que ir más sexy y dije que no. Tenía 18 años». Y añadió: «Si decía que tenía que ir a entrevistar a estar personas con un vestidito, pues no lo veo, otra cosa sería una película, pero reportera Patricia Conde no soy yo. Pero al final todo bien».

El famoso que intentó ligar con Patricia Conde

Durante su paso por El Informal, la actriz fue protagonista de un gran número de anécdotas. Entre ellas, lo ocurrido tras entrevistar a Lenny Kravitz, uno de los artistas más reconocidos de los últimos años. ¿El motivo? Quiso ligar con ella. «Fui a hacerle una entrevista por su último disco, en el 99 o el año 2000», comenzó explicando.

«Cuando terminó la entrevista, el representante me dijo: ‘El señor Lenny Kravtiz va a dar una fiesta esta noche y que, si te gustaría venir, estás invitada’». Su respuesta fue la siguiente: «Si digo que sí va a pensar que me mola, pero en aquel momento tenía novio, entonces podría molestarle. Así que dije que tenía mucha plancha».