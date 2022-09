Pipi Estrada, sobre ‘Pesadilla en el paraíso’: “Jamás me habían hecho este vacío”

Pesadilla en el paraíso acaba de aterrizar en Telecinco, pero uno de sus concursantes ya ha tenido que decir adiós al concurso, Pipi Estrada. El tertuliano televisivo concluyó su pasó por el reality tras perder en el juego de ‘La sierra’ frente a Israel Arroyo.

Dicha prueba consistía en cortar con una sierra el tablón de madera del rival, perdiendo el que primero cayera al suelo. Ahora, y de vuelta a la normalidad, Pipi ha hecho un repaso de su concurso, el cual ha estado marcado por sus enfrentamientos con Gloria Camila y el rechazo de la mayoría de sus compañeros.

Pipi Estrada llega al plató de #PesadillaDebate2 y se enfrentan a las polémicas y cuentas pendientes: «Jamás había sentido el vacío de un grupo de gente como me ha pasado aquí» https://t.co/F5dwTx3Oal — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) September 19, 2022

«Fui con muchísima ilusión, con ganas de vivir una historia nueva. El tiempo que he estado en la granja me ha servido para una cosa: allí no existe el precio de nada, allí existe el valor de todo», le comentó a Carlos Sobera. Fue entonces cuando el presentador le preguntó sobre su manera de actuar en el reality,

«Los que me conocen saben que yo soy así. Yo no he ido a saco. No se puede ir a un concurso a poner la mano y salir de puntillas, eso es una estafa a la audiencia», señaló. Asimismo, uno de los temas que no pasó desapercibido fue el de la reacción de sus compañeros ante su salida, la cual destacó por haber sido completamente fría.

«Es la primera vez en mi vida en los muchos años que tengo, jamás había sentido el vacío de un grupo de gente como me ha pasado aquí», confesó Pipi Estrada. Un final de concurso que le ha dejado un sabor bastante amargo al periodista.