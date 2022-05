Tras su reciente incorporación al equipo de colaboradores de ‘Sálvame’, además de sus crecientes tensiones con Lydia Lozano y Terelu Campos, sitúan a Pipi Estrada en el ojo del huracán. En esta ocasión, no ha dudado en hablar de uno de los temas que se encuentran a la orden del día, como es la boda del hijo de Carmen Borrego. Asimismo, el periodista sin ningún atisbo de duda ha contestado a Alejandra Rubio tras sus declaraciones del pasado fin de semana en ‘Viva la vida’.

La hija de Terelu Campos procedió explicando en plató los motivos por los cuales el periodista deportivo no tendría relación con ella, a lo que sumó posteriormente el porqué no la conocería en persona. Como no podía ser de otra manera, la respuesta de Pipi Estrada no ha tardado en llegar. Todo ha ocurrido en el plató de ‘Sálvame’.

Tenemos la réplica del vestido de Carmen Borrego en la boda de su hijo: Pipi Estrada se lo pone y desfila con él #YoVeoSálvame https://t.co/mTG3PxNUQJ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 16, 2022

“Al tiempo dale tiempo, esta familia está demostrado día a día que está desunida. Y ahora mismo tiene un enemigo infiltrado y es Alejandra”, comentaba cargando contra al clan Campos. Seguidamente, el ex de Miriam Sánchez continuó añadiendo: “Va con un bidón de gasolina permanentemente dentro del clan Campos, dice con mucha sorna: «Rocío Carrasco a mi boda si iría”.

Sin embargo, ahí no se quedaría la intervención del colaborador, quien no ha dudado un instante en decir lo que piensa de la relación que mantienen Carmen y Terelu Campos: “Estamos hartos de escuchar y se nos llena la boca permanentemente con ‘mi hermanita’, entonces si es tu hermanita, se casa el hijo de tu hermanita”, comentaba. Asimismo, también ha querido dar un apunte sobre la trama que rodea al tema de la hija de Rocío Jurado: “El capítulo de Rocío Carrasco no se ha puesto el punto final, os iréis enterando de cosas increíbles, alucinantes” sentenciaba el periodista.