Tras el duro accidente de moto de Pipi Estrada que el pasado miércoles sufrió en el centro de Madrid, el colaborador ha confesado que está muy decepcionado con sus compañeros de Sálvame al no haberse interesado por él. El periodista afirma que solamente un colaborador despertó interés en él tras su trágica experiencia.

La recuperación de Pipi Estrada tras el accidente de moto está siendo buena. Sin embargo, el periodista ha hecho pública su sensación de desengaño debido a que el elenco de Sálvame no se preocupase por él: «Solo me han llamado los directores y Kiko Hernández» sentencia durante una entrevista para Sálvame.

El periodista fue trasladado en ambulancia al hospital, y, mostrando sus heridas ante cámara, explica cómo fue el accidente en sí: «Un automóvil invadió mi carril y me desplazó, después no pude controlar la moto y me caí al suelo. Me asusté porque la pierna se me quedó atrapada debajo de la moto y la vena se me inflamó».

Pipi Estrada cuenta que, en general, el cariño que ha recibido por parte de la gente ha sido inmenso. Sin embargo, confiesa con semblante serio que “uno tiene que ser consciente de con quién trabaja”, refiriéndose a sus compañeros del programa de tertulia al estos no haber mostrado interés alguno en él.

El colaborador de Sálvame ha querido rematar la faena mandando a sus compañeros una indirecta bastante sólida: «No le puedes pedir peras al olmo, el mejor castigo es la indiferencia».

Tras esto, se ha querido despedir de la entrevista con un comentario sarcástico que deja ver el positivismo con el que el periodista ha afrontado la mala pasada que le jugó el coger la moto ese día: «Lo que yo tengo que hacer a partir de ahora es seguir corriendo por el plató de Sálvame, a pesar de estar magullado”.