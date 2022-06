Pipi Estrada, víctima de un aparatoso accidente con la moto

Pipi Estrada ha vuelto a ser protagonista de las portadas del corazón debido a que ha sufrido un accidente de tráfico. La noticia se ha sabido después de que el propio colaborador de Sálvame haya compartido una foto desde la ambulancia, con un collarín y una considerable herida en la pierna.

Él mismo ha querido dejar claro en todo momento que se encuentra bien, que no ha ido más allá de un susto. «Tranquilos todos los que me queréis, que todavía no me ha llegado mi hora. ¡Estoy bien de verdad!» ha contado el colaborador de Sálvame en sus redes sociales. Aunque no ha dado muchos más detalles, sí que ha reconocido que el accidente se ha producido cuando iba conduciendo una moto, no ha concretado el lugar donde se dieron los hechos.

Ayer noche, Pipi Estrada tuvo un accidente de moto.

A pesar de que Pipi no ha querido ahondar en más detalles, si lo ha hecho su expareja Miriam Sánchez. A pesar de que la relación que mantuvieron durante unos cuantos años fue bastante tortuosa tal y como han relatado ambos, la excolaboradora de Mujeres y Hombres y Viceversa le sigue guardando cariño y tienen en común una hija la cual es aún adolescente.

En su cuenta de Twitter, Miriam Sánchez ha subido una foto de Pipi Estrada en la camilla de la ambulancia «Acaba de tener un fortísimo accidente de moto con varias lesiones. Espero que todo salga bien por el cariño que sobrepasa el daño que me hizo y quizás le hice también». Ha asegurado que el accidente ha venido provocado por el enorme estrés profesional y económico por el que esta pasando ahora mismo el excolaborador de El Chiringuito de Jugones.

Esperemos recibir noticias pronto del famoso periodista asturiano y que tenga una buena recuperación. Es cierto que no está pasando su mejor momento desde que Josep Pedrerol decidió prescindir de el en El Chiringuito de Jugones cuando Pipi Estrada volvió a Sálvame.