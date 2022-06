Pipi Estrada: aparatosa caída en ‘Sálvame’ al tratar de demostrar su agilidad

El pasado lunes 13 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. No solamente trataron diversos temas de la actualidad como la noche de pasión de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, sino también fuimos partícipes de un momento verdaderamente espectacular. Un instante que tuvo como protagonista a Pipi Estrada.

No es ningún secreto que se ha ganado a pulso su puesto como colaborador en Sálvame. Cada tarde que acude al programa de Telecinco termina dándolo todo. Pero literal, además. Recientemente fue víctima de un accidente por el que terminó con una pequeña brecha en la cabeza.

El pasado lunes, Pipi Estrada volvió a dejar sin aliento a los espectadores de Sálvame por un nuevo incidente en directo. Esta vez, el colaborador terminó cayendo sobre una mujer del público. Y todo porque quería demostrar que, a sus 65 años, está en plena forma. Cuando se habla de la actitud y estado físico de Kiko Matamoros en Supervivientes 2022, él no tarda en recorrer todo el plató a toda velocidad. Algo que, como todo, termina teniendo consecuencias.

Mientras sus compañeros hablaban del esperado Sálvame Mediafest 2022, Pipi Estrada no dudó en gritar a los cuatro vientos lo siguiente: “¡Qué vivan los vetos!”. De esta manera, daba a entender que él no participará en este festival porque está vetado. Y es que no es ningún secreto que Pipi no puede coincidir en un plató con Terelu Campos, por petición expresa de la periodista.

Adela González, al ver la actitud de su compañero, le recomendó que volviera a darse una carrera por todo el plató de ‘Sálvame’. ¡Dicho y hecho! No tardó en hacer caso a la presentadora del programa. Lo que no esperaba es que, en mitad de esa carrera, se iba a tropezar e iba a caer sobre una mujer del público.

Al ser conscientes del golpe que se había dado, sus compañeros no dejaban de preguntarle una y otra vez si se había hecho daño. Él, en diversas ocasiones, aseguró que estaba perfecto. A pesar de todo, sí que descubrieron que Pipi Estrada sí que se ha hecho un pequeño corte en la mano. Sea como sea, ¡es un hecho que no deja de darnos grandes momentos!