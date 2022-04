Pink Floyd ha vuelto por una buena causa. El grupo publicó el pasado viernes ‘Hey Hey Rise Up’, una nueva canción en apoyo al pueblo de Ucrania. Se trata de la primera canción que los integrantes de la banda han grabado juntos, desde The Division Bell en el año 1994.

En este tema, se unen David Gilmour y Nick Mason con el bajista de Pink Floyd de toda la vida, Guy Pratt, junto a Nitin Sawhney a los teclados y como aparición esteler, han contando con el artista Andriy Khlyvnyuk, de la banda ucraniana Boombox.

El título de esta canción, lo han seleccionado de la última línea de la canción, que se traduce como «Hey, Hey, levántate y alégrate». Por su parte,

Gilmour, que tiene una nuera y nietos ucranianos, explica que la razón que les llevó a unirse para grabar esta canción fue ver desde sus casas la dramática situación que se está viviendo en Ucrania: «Nosotros, como muchos, hemos sentido la furia y la frustración de este acto vil de que un país democrático, independiente y pacífico sea invadido y su pueblo asesinado por una de las principales potencias del mundo».

🇺🇦🌻 Pink Floyd’s new single, Hey Hey Rise Up – feat Andriy Khlyvnyuk – is out now worldwide.

Download / stream at https://t.co/1pbIrENapV

All proceeds of the song will go to Ukrainian Humanitarian Relief.

Watch the full video with subtitles in Ukrainian and English below. pic.twitter.com/NqO71NAhaO

— Pink Floyd (@pinkfloyd) April 8, 2022