Pink desvela qué canción de su nuevo disco, ‘Trustfall’, le hace llorar

Pink continúa disfrutando del éxito de su nuevo disco. El pasado viernes 17 de febrero vio la luz Trustfall, su nuevo disco. Un trabajo discográfico en el que la aclamada artista estadounidense ha estado trabajando mucho tiempo, y que finalmente ha visto la luz.

La artista estadounidense tiene mucho que celebrar, pues tras el lanzamiento de su nuevo disco, Trustfall se ha colado entre los primeros puestos de las listas de ventas de todo el mundo, confirmando una vez más el éxito imparable de Pink en la industria de la música.

Con motivo de la promoción de su nuevo disco, la artista ha acudido al programa estadounidense NBC Today. Una entrevista en la que aseguró estar muy feliz con este lanzamiento, pues este disco es uno de los mejores que ha grabado.

P!nk @Pink sat down with @JennaBushHager to open up about her newest album “Trustfall,” how having kids was “easily the best decision» she’s ever made, how her relationship with her mother has changed over the years, and more. pic.twitter.com/OR3ewxcW5I

— TODAY with Hoda & Jenna (@HodaAndJenna) February 21, 2023