El Gobierno prostituye el CIS

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido encargarle una encuesta a José Félix Tezanos, presidente del CIS, para que el organismo demoscópico realice un sondeo para conocer la opinión de los españoles sobre la prostitución, en general, pero no para preguntarle a los españoles que les parece que dirigentes del PSOE vinculados de forma directa a la corrupción socialista hayan recurrido a estas prácticas. O sea, el Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, se gastará 330.000 euros «para la realización de la encuesta sobre la percepción social de la prostitución», sin entrar en más detalles.

Más bien parece que lo que busca el Ejecutivo es que el CIS avale el postureo de Pedro Sánchez y su sedicente firmeza en defensa de la dignidad de la mujer. Porque no hay que ser muy sagaz para concluir que todos los casos de corrupción que le han estallado al PSOE en los últimos tiempos, empezando por el caso Tito Berni y terminando por el megacaso que afecta directamente a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ex números 3 del partido, han venido envueltos en prostitución. De eso, por supuesto, no va a preguntar nada el CIS, limitándose a pedir opinión sobre la prostitución en genérico.

A Tezanos le va a dar el Gobierno 330.000 euros para que el CIS publique una encuesta a la medida de Pedro Sánchez. Ni más ni menos. Por cierto, para eso podrían haberse ahorrado el dinero, porque Tezanos no necesita preguntar a los españoles y se basta y se sobra para fabricarse un sondeo al servicio de su jefe. Al fin y al cabo, es lo que viene haciendo desde hace siete años.

En cualquier caso, es verdaderamente alucinante que Sánchez pretenda instrumentalizar un asunto que ha dejado retratado a su partido. Y mira que era fácil: ¿Qué opinión le merecen los escándalos de prostitución en la que se han visto inmersos dirigentes del PSOE? Esa era la pregunta lógica. Pero no.