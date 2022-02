Frases como «pim-pam, toma Lacasitos» o «viva España, viva el rey, viva el orden y la ley» se hicieron famosas tras ser pronunciadas por uno de los personajes más recordados de ‘Callejeros’. Aquel joven se llamaba Ares y más de diez años después su vida ha cambiado mucho.

El suyo fue uno de los primeros vídeos virales de nuestros país, ya que esa escena del programa pasó por los teléfonos, cuentas de Tuenti y correos electrónicos de casi todo el país. Gracias a una conocida marca de neumáticos volvimos a saber de él en 2019.

Gracias a la iniciativa #GoodBadDrivers, que busca a conductores que en el pasado fueron temerarios y que consiguieron cambiar sus hábitos, el soriano pudo demostrar que ya no es el mismo.

Este soriano reniega de aquellas imágenes después de verlas pasados unos años. «Ese no soy yo, es el Lacasitos», aseguraba’. Este albañil quiso dejar claro que ya no quiere saber nada de aquel bochornoso momento: «Si volviera atrás, no lo haría».

Para su desgracia, aquella escena en la que no paraba de repetir la frase «pim-pam, toma Lacasitos» sigue siendo recordada todavía en 2022. «Hacerse famoso por ir borracho y hacer tonterías la verdad es que tampoco es muy agradable», admitía.

Preguntado por lo que ocurrió ese día, Ares lo rememora con cierta resignación:» Fuimos una noche de fiesta, una de tantas, y nos pusimos como atunes. Al salir de la discoteca nos estaban esperando y yo me vine arriba. Me puse a hacer el payasete por ahí».

Para demostrar que ha cambiado, en la entrevista explica que ahora es una persona nueva. «Pues sí. Cuando subo al coche me suelo poner el cinturón y todo. Antes ni siquiera lo pensaba», reconocía. «Antes me ponía el cubata ahí donde los vasos pero ahora no, ahora pongo una botellita de agua», añadía.