‘Pesadilla en el Paraíso’: Tania y Albert Barranco protagonizan un emotivo reencuentro

Los nominados de Pesadilla en el Paraíso reciben la visita de un ser querido coincidiendo con la emisión del debate los domingos. En esta ocasión, Tania Déniz ha podido reencontrase con Albert Barranco, su actual novio. Ambos han vivido un romántico y emotivo momento frente a las cámaras del programa.

El chico tiene ya bastante experiencia en realities y por eso ha querido darle unos cuantos consejos a su pareja. “Es una chica que va para delante. Es de mecha corta y al final eso trae cosas positivas y otras que no. Pero la gente te quiere mucho, tu familia está a tope y la mía también”, animaba a la tinerfeña mientras le cubría de besos.

Ambos llevan poco tiempo juntos y Tania tenía miedo de que estar separados pudiera afectar a sus sentimientos. Sin embargo, afirma que esto no ha pasado y que siente que están más conectados que nunca. Albert por su parte ha explicado que se enamoraron muy rápido y que eso ha ocasionado críticas, pero que mientras se quieran y sea mutuo es algo que le da igual.

“Yo me enamoré de ti muy pronto. Nunca pensé que me fuese a enamorar de ti. Quise salir corriendo porque no era normal en mí eso y me enamoré. Yo espero que te vengas conmigo a vivir pronto”, ha revelado el exconcursante de Supervivientes 2020 abriendo su corazón a su chica.

La concursante ha confesado que no le gusta mucho expresar sus sentimientos en voz alta, pero ha seguido el ejemplo de su novio y le ha contado qué era lo que estaba sintiendo en esos momentos. “Nunca le dije que estaba enamorada. Y tenía ese miedo cuando entré. Aquí me he dado cuenta de que te he echado más de menos de lo que pensaba”, le ha dicho a Albert Barranco mientras rompía a llorar por la emoción.

La buena noticia para Tania es que su novio estará junto a ella hasta el próximo jueves viviendo también en la granja de Pesadilla en el Paraíso. La mala es que también lo hará de nuevo Maite Galdeano, con la que ha tenido numerosos enfrentamientos.