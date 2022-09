Este jueves Telecinco emitió una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso, donde además de conocerse el nombre de la tercera concursante expulsada de la edición, los espectadores también se quedaron muy sorprendidos al conocer que una de las concursantes abandonaba el reality por decisión propia.

De esta forma, Nadia se despidió del concurso. La joven llevaba varios días planteándose el abandono, y finalmente este jueves tomó la decisión de abandonar voluntariamente Pesadilla en el Paraíso. Lo hizo no sin antes explicar a sus compañeros las razones de su abandono.

«Chicos, no estoy bien. Se me está yendo la cabeza y lo estoy pasando muy mal. Tengo muchísima ansiedad, me está afectando a la salud. Lo siento, pero me quiero ir», comunicó a sus compañeros entre lágrimas antes de abandonar la granja.

Por su parte, los concursantes Pesadilla en el Paraíso se mostraron muy comprensivos con su compañera: «No nos tienes que pedir perdón, tenemos una imagen de ti de luchadora y de tía fuerte. No tienes que demostrar nada a nadie. Tu padre está muy orgulloso de ti y tus compañeros también», le dijo Patricia Steisy.

Antes de abandonar la granja, Nadie le dijo a Lara Álvarez que creía que su situación dentro de la casa no iba a mejorar. «Estoy mal. Me estoy jugando la salud y no estoy bien. Se me va la cabeza. Me sabe mal porque yo entré pensando que iba a ganar, que iba a poder con todo, pero a final la salud es la salud. Ya he tenido otros episodios de ansiedad, pero pensaba que estaba más preparada para el confinamiento y para la convivencia», insistió la joven.

Finalmente, Nadia abrazó a sus compañeros y se despidió entre lágrimas: «Es lo mejor para mí, voy a estar mejor. Quiero que estéis súper bien. Que intentéis ganar todos», les dijo antes de despedirse de la granja y regresar a la vida real.