‘Pesadilla en el paraíso’: la confesión de Víctor Janeiro que ha emocionado a Beatriz Trapote

Este domingo Telecinco emitía un nuevo debate sobre Pesadilla en el paraíso. El programa ha mostrado durante la primera mitad que se emite en MiTele Plus unas imágenes que han emocionado a Beatriz Trapote: Víctor Janeiro hablando sobre su familia.

En ellas se veía al concursante teniendo una conversación con su compañero Manuel González en la que se abría en canal sobre lo mucho que echa de menos a su familia. “Tengo unas ganas ya, sobre todo cuando tienes a gente esperándote fuera. Niños pequeños, son muy chicos”, contaba el torero. En ese momento justo Beatriz Trapote, su mujer y defensora, rompía a llorar en plató.

El hermano de Jesulín de Ubrique ha explicado a Manu algunas anécdotas sobre sus hijos. Una de ellas ha sido esta tan tierna: “Se han hecho dos calendarios en la pared de mi casa y uno pone: un día menos que le queda a papá y el otro un día más que lleva papá”. Los pequeños le mostraron los calendarios en un vídeo que le mandaron al ganar este un concurso.

Beatriz Trapote ha podido ver las imágenes de Víctor Janeiro hablando con Manuel sobre sus hijos #PesadillaDebate12 https://t.co/kumguASvlN — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) November 27, 2022

“Muchas veces me ponía a pensar que se ha podido poner malos o ir a urgencias. Pero llevamos tanto tiempo aquí que he tenido que aparcarlos de mi mente para poder aguantar aquí, si no me voy a tener que ir… Lo estoy sobrellevando, me hace mucha falta, lo voy encajando”, ha confesado Víctor a continuación. Esta parte es la que le ha llegado más al corazón a su mujer.

Víctor Janeiro es uno de los concursantes más longevos de Pesadilla en el paraíso ya que ingresó en la granja en septiembre. La periodista ha contado como llevan esta separación sus hijos: “Hay una doble ración con niños pequeños y la situación que ellos viven en casa, le echan mucho de menos”. Beatriz Trapote ha contado a Carlos Sobera que todos los días habla a sus hijos de su padre y que están muy orgullosos de él.

Manuel González también le ha mostrado su apoyo y admiración tras la charla de ambos: “Lo tuyo tiene doble valor, yo no tengo la preocupación de tener tres chiquillos chicos y estar aguantando discusiones o hambre”.