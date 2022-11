‘Pesadilla en el paraíso’: ¿Quién fue el concursante expulsado anoche?

Telecinco emitió este miércoles 23 de noviembre una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. Tras la expulsión de Omar Sánchez la semana pasada, esta vez fueron Manuel González y Danna Ponce los que se enfrentaron a la decisión de la audiencia del reality.

Manuel fue el concursante más votado por sus compañeros, mientras que Danna fue la elegida por Omar Sánchez antes de abandonar la granja. De esta forma, este miércoles uno de ellos se convirtió en el duodécimo expulsado de Pesadilla en el Paraíso.

Finalmente, los espectadores decidieron que Danna Ponce fuera la concursante expulsada. La joven se despidió de la granja con un 57% de los votos, mientras que Manuel se reunió con sus compañeros, no sin antes agradecer la salvación a los espectadores: «Muchas gracias a todos los que habéis votado», dijo el concursante.

«Soy de las que piensan que todo pasa por algo. Si me quedo, me quedaré fuerte y luchando hasta el final pero fuera también me espera algo muy bonito y feliz», decía la concursante antes de conocer la decisión de la audiencia, refiriéndose a su novio, Xavi, quien había ido a visitarla hace apenas unos días.

Antes de despedirse, Danna se dirigió a Daniela a quien alabó por todo lo que habían compartido en el reality: «Me dijiste que ‘si un solo niño o niña se siente animado a ser quien es, sin ningún tipo de problema al verte, serías feliz’ y eso me encantó. Eres genial».

Finalmente, Danna dedicó unas emotivas palabras a Bea: «Te abracé y me di cuenta de que compartimos una herida en común y por eso eres como eres. Vas a convertirte en una persona increíble cuando sanes lo que tienes que sanar».