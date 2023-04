‘Pecado original’ capítulo 5 (Temporada 2): Zeynep experimenta las consecuencias de su decisión

Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia, ya sea en Antena 3 o en ATRESplayer Premium.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 4 de la temporada 2 de Pecado original. Así pues, somos testigos de cómo a Ender se le ha ocurrido una sorprendente idea mientras buscaba la manera de forzar un acercamiento entre Yildiz y Kemal. La joven, por su parte, sigue sincerándose con Defne.

Las dos están experimentando grandes avances al respecto. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Zeynep no puede evitar sentirse verdaderamente mal, y todo porque Alihan no acudió al lugar que habían acordado. ¡Se siente muy decepcionada! Tanto es así que, cuando el joven trata de explicarse, ella le hace saber que no va a creer ni una sola de sus palabras.

Avance del próximo capítulo de #PecadoOriginal: ¡Zeynep desolada ante el desplante de Alihan! 🐍🍎 ¿Ganas o ganazas de un nuevo capitulazo? 😍😍😍https://t.co/dFo02fwm1t — Pecado Original (@PecadoriginalA3) April 4, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 5 de la temporada 2 de Pecado original. Así pues, somos testigos de cómo Zeynep toma una de las decisiones más contundentes y sorprendentes de su vida. Pero lo cierto es que, poco después, comienza a experimentar las consecuencias.

Por si fuera poco observamos cómo, por diversas cuestiones, la tensión entre Yildiz y Halit aumenta considerablemente. Una situación que, como no podía ser de otra manera, beneficia muchísimo a Ender. Todo ello mientras Kemal sigue acercándose, poco a poco y con paso firme, a su exmujer. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y ATRESplayer Premium.