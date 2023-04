‘Pecado original’, capítulo 4 (Temporada 2): Ender fuerza el acercamiento entre Kemal y Yildiz

No es ningún secreto que Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Una vez más, Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en todos los sentidos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 3 de la temporada 2 de Pecado original. Así pues, hemos sido testigos de cómo, a pesar de que Zeynep quiere seguir marcando distancias con Alihan, éste no se lo permite. Es más, no tarda en aprovechar la ocasión que se le presenta para pedirle una nueva oportunidad.

Todo ello mientras Halit y Yildiz, a pesar de las adversidades, continúan por el buen camino. Lo que nadie esperaba es que Yildiz fuera a verse envuelta en un nuevo escándalo, lo que provoca cierta tensión en casa. Ender comienza a creer que no va a poder separar a Halit y Yildiz, pero alguien que llega a su casa le hace cambiar de opinión.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 4 de la temporada 2 de Pecado original. Así pues, somos testigos de cómo Ender decide trazar un tedioso plan para buscar nuevas formas de forzar un acercamiento entre Kemal y Yildiz. Es más, deja muy claro que no va a parar hasta lograr su objetivo.

Por si fuera poco, vemos cómo Yildiz parece estar avanzando, cada vez más, respecto a su sinceridad con Defne. Todo ello mientras Zeynep se siente profundamente decepcionada con Alihan, tras no haber acudido a la cita que habían programado. Aunque el empresario intenta explicarse, lo cierto es que la hermana de Yildiz decide no volver a creer en sus palabras. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y ATRESplayer Premium.