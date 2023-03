‘Pecado original’, capítulo 3 (Temporada 2): Yildiz se ve envuelta en un nuevo escándalo

No es ningún secreto que Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia, ya sea en Antena 3 o en ATRESplayer Premium.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2 de la temporada 2 de Pecado original. Así pues, somos testigos de cómo Zeynep se ha quedado completamente sin palabras al descubrir que Alihan ha comprado la empresa en la que actualmente trabaja. Es más, se promete que no va a volver a estar con él.

A pesar de todo, esta decisión queda interrumpida con la inesperada llegada de un amigo. Yildiz se muestra realmente contenta con la sorpresa de Halit. Es más, no puede evitar confiar en que su relación no se va a romper con tanta facilidad. Ender no tiene ningún tipo de intención de rendirse, por lo que decide llevar a cabo sus planes.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 3 de la temporada 2 de Pecado original. A pesar de que Zeynep quiere mantenerse alejada de Alihan, él no se lo permite. Tanto es así que le pide otra oportunidad. Halit y Yildiz van por buen camino, pero la joven se ve obligada a enfrentar otro obstáculo.

Y es que se ha visto inmersa en un nuevo escándalo. Esto ha provocado que, inevitablemente, haya una gran tensión en casa. Ender está empezando a creer que no va a poder separar a Yildiz y Halit. Pero todo cambia cuando llega una inesperada invitada a su casa. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y ATRESplayer Premium.