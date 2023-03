‘Pecado original’, capítulo 2 (Temporada 2): Zeynep, en shock con la drástica decisión de Alihan

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega, ya sea de lunes a viernes en Antena 3, o en ATRESplayer Premium.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1 de la temporada 2 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Yildiz, inevitablemente, se muestra realmente conmocionada por la inesperada traición por parte de Sengül. Por este motivo, se ve en la obligación de tomar una drástica decisión respecto a su matrimonio.

Al fin y al cabo, está absolutamente convencida de que ha perdido la batalla con Ender. Alihan, por su parte, no puede evitar sentirse realmente molesto por no tener la oportunidad de hablar, personalmente, con Zeynep. Por lo tanto, intenta trazar un plan para intentar recuperarla, antes de que sea demasiado tarde.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2 de la temporada 2 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Zeynep se ve sorprendida cuando Alihan toma la firme decisión de comprar la empresa en la que trabaja. Hasta tal punto llega la cosa que promete no volver a estar a su lado.

A pesar de todo, esta decisión de ve interrumpida con la llegada de un cercano amigo. Yildiz, por su parte, se muestra realmente contenta con la sorpresa que le ha dado Halit. Es más, la joven empieza a creer que su relación no se va a romper tan fácilmente. Ender no está dispuesta a rendirse, por lo que traza nuevos planes para conseguir su objetivo. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y ATRESplayer Premium.