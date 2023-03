‘Pecado original’, capítulo 1 (Temporada 2): Yildiz, conmocionada por la traición de Sengül

Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que se ha ganado a pulso ser una de las historias más sorprendentes de los últimos tiempos. ¡Es sencillamente espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 12 de Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo la decisión del matrimonio de Zehra, como no podía ser de otra manera, ha generado muchísima conmoción en el hogar. Ender, por su parte, se esfuerza en permanecer en casa.

Todo ello mientras está completamente sin palabras por verse las caras con Sinan en el momento más inesperado. Yildiz se muestra incapaz de seguir tolerando la autoridad de Ender. Es más que evidente que las cosas se están complicando por momentos para la joven, por lo que tiene que encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 1 de la temporada 2 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Yildiz se muestra verdaderamente sorprendida y conmocionada por la traición de Sengül. De ahí que se vea en la obligación de tomar una drástica decisión sobre su matrimonio.

Y es que está cada vez más convencida de que ha perdido su batalla personal con Ender. Alihan se muestra verdaderamente molesto al no tener la posibilidad de comunicarse con Zeynep, por lo que trata de trazar un plan para poder acercarse a ella. Es consciente de que lo tiene difícil, pero no imposible. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y ATRESplayer Premium.