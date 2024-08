‘Pecado original’, capítulo 28 (Temporada 6): Julia escapa de la cárcel para acabar con Yildiz

Pecado original, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido su objetivo: marcar un antes y un después en muchísimos aspectos. Aunque estemos llegando a la recta final de esta serie, lo cierto es que cada vez son más las personas que no dudan un solo segundo en dejarse llevar por esta sorprendente historia. Y siendo honestos, no es para menos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 27 de la Temporada 6 de Pecado original en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Ender no ha dudado un solo segundo en dejar sin palabras a Yildiz. ¿De qué forma? Organizándole nada más y nada menos que una despedida de soltera.

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que nada sale como habían planeado ni muchísimo menos. Cuando se despiertan, vemos cómo Yildiz, Ender, Asuman y Zeynep no recuerdan absolutamente nada de lo que ocurrió. Pero no tardan en darse cuenta de algo que les genera una enorme preocupación: no hay ni rastro de Handan.

Por lo tanto, no tardan en hacer todo lo que está en su mano para tratar de resolver este misterio antes de que sea demasiado tarde. Todas son conscientes de que Julia puede estar detrás de todo esto, de alguna forma. Así pues, es hora de unir fuerzas para encontrar a Handan lo más pronto posible, y logrando que Dogan no se entere de absolutamente nada.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 28 de la Temporada 6 de Pecado original. Así pues, los espectadores son testigos de cómo, inevitablemente, ha comenzado una competencia que tiene como protagonistas a Ender y a Handan. Y todo como consecuencia de los preparativos de la boda de Kumru y Çaner.

Las dos no solamente quieren tener todo preparado para este gran día, sino que quieren tenerlo a su gusto. Algo complicado al tratarse de personas tan sumamente diferentes, como es de esperar. Todo ello mientras Yildiz y Dogan están a punto de conseguir esa ansiada felicidad que ambos llevaban buscando desde hace tiempo.

Pero no todo va a ser tan sencillo como imaginaban, ni mucho menos. Al fin y al cabo, Julia ha logrado escapar de la cárcel. Por lo tanto, no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para trazar un nuevo y malvado plan para lograr su cometido principal, que no es otro que acabar de una vez por todas con Yildiz. ¿Lo logrará? No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.