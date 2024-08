‘Pecado original’, capítulo 26 (Temporada 6): Julia decide chantajear a Dogan

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más sigue sorprendiendo a sus espectadores. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 25 de la Temporada 6 de Pecado original en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Selim acaba enloqueciendo por completo al enterarse de una noticia que, desde luego, no estaba en sus planes. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al embarazo de Kumru.

Fiesta 🤝 Humillación pública

Esta vez el turno ha sido de Julia, a quien Ender ha expuesto frente a todos 😳 #PecadoOriginal No te pierdas la reacción de Selim ▶ https://t.co/QA7qGNLk4D ◀ — Pecado Original (@PecadoriginalA3) August 12, 2024

Es por eso que el doctor no duda en hacer todo lo que está en su mano para tratar de demostrar que la joven, en realidad, está mintiendo. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Ender es la persona que más feliz se encuentra con la noticia del matrimonio de Kumru y Caner. ¡Es algo que desde luego estaba en sus planes!

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores observan cómo Yildiz ha acabado dándose cuenta de que Tugce, en realidad, está trabajando para Julia. Es por eso que no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para mostrarle, de una vez por todas, el verdadero rostro a Emir. No va a parar hasta lograr su cometido.

Kumru decide acabar su relación con Selim. 😪 Y para la sopresa de todos, es porque ella no puede confiar en él (y no al revés) 🤔 #PecadoOriginal Pincha y entérate de lo que viene ▶ https://t.co/NTnJkhAnW7 ◀ — Pecado Original (@PecadoriginalA3) August 12, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 26 de la Temporada 6 de Pecado original. De esta forma, somos testigos de cómo Caner trata por todos los medios de cumplir con su objetivo. ¿En qué consiste, exactamente? En hacer todo lo que está en su mano para tratar de cerrar todas y cada una de las heridas de Kumru, que no son pocas.

Ender parece tener serios problemas para que Caner y Kumru puedan celebrar su boda de inmediato, y eso es algo que desde luego no estaba en sus planes. Por lo tanto, tiene que mover ficha a la mayor brevedad posible para tratar de lograrlo antes de que sea demasiado tarde. ¡El tiempo ha empezado a jugar en su contra!

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo los preparativos de la boda de Dogan y Yildiz han empezado a verse ensombrecidos. Y todo como consecuencia del contundente e inesperado chantaje de Julia a Dogan. Es algo que, desde luego, ha dejado a todos completamente sin palabras, y no es para menos. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original, exitosa serie turca que se emite de lunes a viernes en Antena 3.