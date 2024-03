‘Pecado original’, capítulo 19 (Temporada 4): Sahika y Ender deciden vengarse de todos

No es ningún secreto que Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que no está dejando indiferente a nadie.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 18 de la Temporada 4 de la exitosa serie turca Pecado original que se emite en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo el matrimonio de Yildiz y Çagatay es algo que tiene a todos profundamente conmocionados. Y siendo honestos, no es para menos. ¡Es un gran punto de inflexión en su historia de amor!

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo tiene lugar una situación verdaderamente sorprendente. Estamos hablando, cómo no, de un profundo impacto tanto para Ender como para Yildiz. Es algo completamente inesperado que va a dejar a ambas diversos y grandes daños permanentes. ¡Vuelven a ser protagonistas de un nuevo y sorprendente giro de guion!

Hasan Ali relega a Şahika de la empresa: “Ya no tendrá un puesto en la Junta Directiva”😮 ¡No te pierdas el momentazo! 👉https://t.co/EX8fRpnbFQ 👈 #PecadoOriginal — Pecado Original (@PecadoriginalA3) March 3, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 19 de la Temporada 4 de la exitosa serie turca Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Sahika y Ender han dado el paso de dejar atrás todo el pasado para unir fuerzas. Es más, no tarda en trazar un nuevo e impactante plan para vengarse de todos, de una vez por todas.

Por si fuera poco, observamos cómo Hasan Ali, que al fin y al cabo es considerado como el número uno de la lista, tiene que ser llevado a un lugar muy concreto pero, evidentemente, no se trata de una tarea fácil. Así pues, se topan con alguien que podría ayudarlos en este sentido.

Todo ello mientras Yildiz trata por todos los medios de mantener su felicidad con Çagatay mientras evita por todos los medios de ser víctima de la ira de Sahika y Ender. Llegan nuevos y complicados momentos a la vida de la protagonista. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original, exitosa serie turca, tanto en Antena 3 como en atresplayer.