El pasado jueves 24 de septiembre, Paz Padilla se ponía al frente de ‘Sálvame’ como presentadora. De esta manera, pudimos darnos cuenta de que ni aun ejerciendo ese papel se ha librado de ser protagonista. Todo comenzó cuando el programa emitió una serie de declaraciones de personas que criticaban duramente a la gaditana por supuestamente olvidarse de Chiquito de la Calzada.

El fallecido humorista era un gran amigo de Paz Padilla puesto que, entre otras cuestiones, coincidieron en muchísimos platós durante muchos años. Chiquito de la Calzada murió hace 4 años, y es ahora cuando tanto familia como amigos están luchando para erigir una estatua en Málaga, su ciudad natal.

Parece que este hecho aún no ha ocurrido puesto que los 40.000 euros que costaría su creación todavía no han sido recaudados. Por ese mismo motivo, el hermano del humorista participó en ‘Sálvame’ para hablar de lo que estaba sucediendo. Es entonces cuando acusó a Paz Padilla de no hacer una aportación económica para que esta estatua fuera una realidad.

Paz Padilla, tras las acusaciones sobre su poca colaboración en la estatua de Chiquito: «Lo único que tengo que decir es que tuve la tremenda suerte de amar a este hombre» https://t.co/EjTEix4brU — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 23, 2021

La presentadora de ‘Sálvame’ prefirió permanecer callada, aunque sus ojos decían mucho más que las palabras porque estaban vidriosos. Solo miraba a la cámara, mientras trataba por todos los medios de esbozar una sonrisa. Los minutos (que son oro en televisión) pasaban, y Paz Padilla seguía sin reaccionar a ninguna de las preguntas de sus compañeros.

Después de una publicidad, la actriz de ‘La que se avecina’ tan solo se limitó a decir lo siguiente: “No me metáis en nada, que yo paso de esto. Que yo tengo mi vida, por favor. No meterme en líos, por favor”. Sergi Ferre, que se encontraba en Málaga cubriendo la noticia, quiso incidir un poco más en el asunto.

El reportero comenzó diciendo a su compañera que “sé que te van a doler porque querías a Chiquito y mucha gente está enfadada contigo, porque dicen que están disgustados contigo y no les han gustado las cosas que has dicho y, sobre todo, cosas que no has hecho”. La presentadora respondió, tratando de zanjar el asunto: “Lo único que puedo decir es que tuve la suerte de que pude compartir muchos momentos con él, que era uno de los grandes y quiero respetar su memoria”.