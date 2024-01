La presentadora Patricia Pérez da a conocer la grave enfermedad que padece su marido Luis Canut

Patricia Pérez fue una de las estrellas de la televisión a finales de los años 90 y principios de los 2000, pero de la noche a la mañana decidió dejarlo todo para centrarse en su faceta como nutricionista, algo algo que hizo tras un gran problema médico. Ahora, convertida en la nutricionista de muchos famosos, un nuevo revés vuelve a salpicar su vida, aunque esta vez el afectado es Luis Canut, su marido.

Luis, aunque es un auténtico desconocido para el gran público, es el hermano de Nacho Canut, músico y componente del grupo Fangoria, por lo que se ha convertido en uno de los íntimos del grupo de amigos de Alaska y Mario Vaquerizo. Aunque la pareja vive feliz, lo cierto es que dejan atrás un complicado año 2023 que se convirtió en todo un calvario.

Hasta hace unos meses era habitual verles compartiendo momentos en redes sociales o acudiendo a eventos en compañía de sus amigos, pero todo aquelló se cortó el pasado mes de marzo. Tras muchas preguntas, Patricia ha aclarado el motivo de esta desaparición, de forma que zanja cualquier tipo de suposición de ruptura.

«Es una pregunta que me hacéis mucho, cosa que agradezco, y me cuesta bastante hablar de ello, pero voy a intentarlo. A ver… Luis está enfermo desde marzo del año pasado», ha confesado en su cuenta de Instagram. En ese mismo vídeo ha relatado que su marido comenzó a tener fuertes dolores de cabeza en marzo de 2023, aunque los médicos le dijeron que todo se trataba de una cefalea tensional por estrés, pero por desgracia no fue un problema puntual.

Ha sido en una entrevista en la revista ¡Hola! donde ha dado todos los detalles de lo que les ha tocado pasar. «Estuvimos yendo y viniendo a urgencias durante nueve días» hasta que le dieron un diagnóstico más acercado de lo que le ocurría.

«Pasan los días y resumiendo: tiene una meningitis criptocócica, es decir, tiene una infección en el cerebro por una levadura», ha desvelado para sorpresa de todos. Por este problema ha estado ingresado durante más de cuatro meses y ahora mismo arrastra algunas secuelas que esperan puedan desaparecer con el tiempo: «No ve de un ojo y del otro no tiene vista frontal».

Un pequeño rayo de esperanza en este drama es que Luis Canut ya camina: «Salió en silla de ruedas, sin ninguna estabilidad, y llegó a pesar 52 kilos». Por el momento el marido de Patricia Pérez sigue convaleciente y recibiendo cuidados después de que incluso «dejó de ser él», pero en estos momentos ya es el de siempre.

Por el momento prefiere mantenerse lejos de los medios y de las redes sociales, pero supone un primer paso para volver a hacerlo: «Ya que me he decidido a contar esto, espero que pronto podáis verle».