‘Pasapalabra’: Santiago Segura, pillado intentando hacer trampas

El actor Santiago Segura volvió a mostrar ayer su vena más rebelde y gamberra en el programa Pasapalabra, en el cual estaba invitado para ayudar al concursante Orestes en el equipo naranja. Además del director de películas como Torrente o El día de la Bestia, el concursante burgalés contó con la ayuda de Carmen Conesa. Por su parte, el equipo azul liderado por Rafa, contó con la participación de Falete y Andrea Duro.

Fue durante la pista musical cuando Santiago Segura se convirtió en protagonista, y no precisamente por acertar la respuesta. Y es que el presentador del programa de Antena 3 tuvo que intervenir y llamarle la atención después de que el actor intentase hacer trampas.

Todo comenzó después de que Orestes fuese más rápido que su adversario a la hora de apretar el pulsador, teniendo la oportunidad de responder antes que su adversario. «Solo puedo pensar en Mi agüita amarilla de Los Toreros Muertos» respondía Orestes, aunque la respuesta era claramente incorrecta.

Fue entonces cuando Santiago Segura le dijo por lo bajo para intentar darle una pista que «tiene un poco más de reggae». En ese momento, el presentador del programa (con un tono desenfadado) le dijo que «Santiago, hay un señor de seguridad contratado solo para ti».

.@SSantiagosegura ha hecho un amago de trampa al intentar ayudar a @OrestesBarbsalc en ‘La Pista’. 😂 SPOILER: no ha salido bien. 🤔 #Pasapalabra567 https://t.co/EYtUWAEkKA — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 25, 2022

Le tocaba a Rafa, y este no dudó ni un instante en cual era la respuesta correcta y empezó a cantar Is This Love del jamaicano Bob Marley. Gracias a su acierto, su equipo se llevó 5 segundos que luego serian cruciales para el desenlace del programa.

«Quiero mandar un saludo a mi padre porque de pequeño tenía un disco de Bob Marley, que lo escuchaba 300 veces a la semana y estaba esta canción. La tengo incrustada en mi cerebro» añadió Rafa. Aunque se quedó en anécdota, Santiago Segura recibió un contundente toque de atención, ya que no esta permitido que se le de ninguna pista a los participantes.